Milli Eğitim Bakanı Özer, Kocaeli'de 99 robotik kodlama atölyesinin açılışına katıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen KODELİ Projesi kapsamında bu yıl Cumhuriyetin 99'uncu yılı dolayısıyla 99 okulda kurulan robotik kodlama atölyesi törenle açıldı.

Projenin tanıtımı ve 99 atölyenin açılışı dolayısıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Özer, kentteki eğitim yatırımları ve ayrılan bütçeye değindi.

Özer, bir ülkenin en değerli sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu belirterek, beşeri sermayenin niteliğini artırmadaki en kullanışlı enstrümanın eğitim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli fırsat penceresinin, genç nüfusunun ölçeğinin büyüklüğü olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Ama 2000'li yıllara geldiğimiz zaman baktığımız manzarada, aslında eğitim karnemizin çok da iyi olmadığını görüyoruz. 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11'lerde, ortaöğretimde okullaşma oranlarının yüzde 44'ler seviyesinde, yükseköğretimde net okullaşma oranlarının da yüzde 14'lerde olduğu, yani hemen hemen ilkokul hariç tüm eğitim kademelerinde okullaşmanın yüzde 50'nin altında olduğu bir manzara var.

Bugün rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99'ların üzerine çıkarmasına rağmen ülkemiz maalesef bu aşamaya 70 yıl gecikmeli ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada, 5 yaştaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 11'den, yüzde 97'ye yükseldi. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44, yani yüzde yüzlerde. Ortaöğretimde okullaşma oranı ise yüzde 44'ten yüzde 95'e yükseldi. Yükseköğretim okullaşma oranları, yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıktı. Son 20 yıl, eğitime erişimin maksimum seviyeye çıktığı, beşeri sermayemizin, geleceğin, yani Türkiye yüz yılının inşasında eğitimle niteliğinin arttığı bir döneme tekabül ediyor."

Özer, eğitimin önündeki başörtü yasağından, kat sayı uygulamalarına kadar tüm antidemokratik uygulamaların kalktığını belirterek, antidemokratik eğitim politikalarının tamamının bu dönemde kaldırıldığını vurguladı.

"ÖNEMLİ YATIRIMLARIN YAPILDIĞI BİR DÖNEM"

"Son 20 yıl sosyo-ekonomik seviyesine, arka planına bakmaksınız tüm vatandaşlarımızın eğitime ücretsiz bir şekilde erişebildiği bir döneme tekabül ediyor." diyen Özer, yani hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, kız çocuklarının ilk kez okullaşma oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı, eğitimin tüm kademelerinde beşeri sermayenin niteliğinin sürekli arttığı, geleceğe umutla bakılması için önemli yatırımların yapıldığı bir dönem olduğunu kaydetti.

Özer, 2000'li yıllardaki 300 bin derslik sayısının, bugün 900 binlere ulaştığını, Türkiye'nin 1 milyon dersliği olan bir eğitim sistemine sahip olduğunu aktararak, 500 bin olan öğretmen sayısının, 1,2 milyona ulaştığını bildirdi.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"İşte tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kararlı duruşla eğitime her yıl bütçeden en büyük pay aktarılarak gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Kocaeli'den eğitime verdiği tüm destekler için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de gelinen noktada, eğitimin kalitesini daha fazla artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, geleceğimiz olan çocuklarımızı çok daha nitelikli yetiştirmek için elimizden gelen tüm çabayı, tüm arkadaşlarımızla birlikte sarf ediyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik becerileriyle donatılmış şekilde değil, aynı zamanda devletini, milletini bilen kültürel değerlerini içselleştirmiş, değerleriyle kavga etmeyen, değerlerini içselleştirerek dünyaya farklı şeyler söyleyebilme kapasitesine sahip gençler olarak yetiştirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a eğitimle ilgili yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özer, "İnşallah bu kodlama atölyelerinde nice bilim insanları, kültür insanları, farklı alanlarda başarılı gençlerimiz yetişecek ama Sayın Başkanım konuşurken, özellikle bilişim teknolojileriyle ilgili yapmış olduğu yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığına meydan okudu. 'Sizden daha önce başladım.' dedi. Onun için her meydan okumanın mutlaka bir cezası vardır. Şimdi bu yatırımları 2023'e bırakmıyoruz, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım. Kocaeli'deki tüm lise ve ortaokulların, robotik kodlama atölyesini 2022'nin sonuna kadar tamamlıyoruz ama bunu tamamlarken sizi yalnız bırakmayacağız. Tüm küçük ve büyük onarımları, tefrişatla ilgili tüm donatımları da biz bakanlık olarak üstleniyoruz. Geriye kalan teknolojik yatırımlarla ilgili tüm yatırımları da size bırakıyoruz. İnşallah 2022 bitmeden önce o tüm ortaokullarımızdaki ve liselerimizdeki robotik kodlama atölyelerinin açılışına gelmenin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından İzmit Ulubatlı Hasan Ortaokulu ve Gebze Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu'na video konferans yöntemiyle bağlanan Bakan Özer, kurulan robotik kodlama atölyelerinin hayırlı olmasını diledi.

Program, KODELİG'22 Robotik Kodlama Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Törene Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

