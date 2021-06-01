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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

01.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada ''Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi açık olacak'' dedi. Bakan Selçuk ayrıca, 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların açık tutulacağını da ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim dönemi ve telafi eğitimi programıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek.

Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitim olacak.

"OKULLAR AÇIK TUTULACAK"

Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler.

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