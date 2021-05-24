Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde konuştu

Bakan Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu tür yerlerin hizmete alınmasının para ve bütçe meselesi değil, yürek, dilek ve niyaz meselesi olduğunu belirterek, Demiröz ailesinin yüce gönüllülükle yürüdükleri istikametten duyduğu memnuniyeti ifade etti. "İŞİMİZ ÖĞRETMENLERİN VE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK, ONLARI MUTLU ETMEK" Bir ülkenin geleceği için başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlerinin hizmet edeceği ve çocukların eğitim alacağı kurumları hayata geçirmenin çok büyük bir hizmet olduğunu anlatan Selçuk, nesiller boyunca gurur duyulacak bu güzel eserlerin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Selçuk, şöyle konuştu: "İşimiz öğretmenlerin ve çocukların yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek. Bunun ortamlarını, mekanlarını oluşturmak çok kutsi bir iş. Hele bu el ve iş birliğiyle hayırseverler vasıtasıyla olursa o zaman bu meselenin tadı tuzu tümüyle yerine geliyor. Ülkemiz, geleceğimiz ve çocuklarımız adına bir sevince boğuluyoruz ve bu sevincimizle beraber de geleceğe dair olan umutlarımız artıyor. Bu ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerimiz yükseliyor ve bu çerçevede de insana ve insanlığa dair milli ve evrensel olan beklentilerimiz büyük bir yükselişe geçiyor."

Bakan Selçuk, açılışı yapılan tesisin örnek olduğunu, bunun çocuklara anlatılması gerektiğini, bu tür çalışmaların toplum için bir yol haritası olmasının, ahlak telakkisi içerisinde nice eğitim tesislerinin vücuda getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'deki tüm hayırseverlere bu tesise katkılarından dolayı teşekkür eden Selçuk, "Çünkü onların gönülleriyle bu gökyüzü şenleniyor, bu ülke güzelleşiyor, umudumuz artıyor ve çocuklarımıza dair yeni hikayeler yazmak için bir fırsat doğuyor. İşte bu hikayeleri yazacağımız bu mekanlarda okuyacak olan çocukların sevinci sizlerin, Demiröz ailesinin tüm nesiller boyunca gurur duyacağı bir şey." ifadelerini kullandı. "SON 18 YILDA İSTANBUL'DA EĞİTİME AYRILAN KAYNAK 8 MİLYAR LİRAYI AŞTI" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da temel amaçlarının bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı ve ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiği 2023 Eğitim Vizyonunda en büyük gayenin sahibi olunan görkemli tarihi, parlak bir geleceğe taşımak olduğunu dile getiren Yerlikaya, en önemli vazifelerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği çocukları ve gençleri bugünden geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etti.

Yarınların mimarlarını fikri, vicdanı ve irfanı hür bireyler olarak yetiştirmek için gayret göstereceklerini vurgulayan Yerlikaya, eğitimin en büyük yatırım olduğunu, çetin bir imtihandan geçilen bugünlerde değerleri ve kültürü yeni kuşaklara aktarmada, refah düzeyini artırmada ve kalkınmayı sağlamada okullardaki yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. İstanbul'un 3 milyonu aşan öğrencisi, 7 bin 564 okulu, 168 bin öğretmeni ve 126 bin 500 dersliğiyle eğitimin de merkezi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "2003-2021 yılları arasında İstanbul'da eğitime ayrılan kaynak 8 milyar lirayı aştı. Son 18 yılda İstanbul'umuzda 971 eğitim yuvası yani okul, 19 bin derslik olarak devletimizin imkanlarıyla inşa edildi. Yine 789 eğitim yuvası ve 15 bin 500 derslik de kıymetli hayırseverlerimizce şehrimize kazandırıldı. 1000 dersliğe sahip 45 okulumuzun yapımı ise devam ediyor. Bir de 2006 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan çok önemli bir proje var. İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi. Bu birim tarafından 1999 yılı ve öncesinde yapılmış olan 1322 okulumuzun deprem dayanıklılık etütlerinin tamamını yaptırdık. Bu çalışmada, 781 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı ve yeniden mimari tasarımla yapıldı, 152 okulumuzda 66'sının güçlendirme ve yeniden yapımı çalışmaları devam ediyor. 2023'e kadar inşallah geriye kalan 86 okulumuzu da depreme dayanıklı hale getireceğiz. Bugüne kadar yapılmakta olanların maliyeti 5 milyar lirayı geçti."