HABER

Milli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

HOBİ tavuk yetiştiriciliği son dönemde yaygınlaşırken, milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu  rengi, kafası ve beyaz tüyleriyle dikkat çekiyor.

Milli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesi

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) - HOBİ tavuk yetiştiriciliği son dönemde yaygınlaşırken, milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu rengi, kafası ve beyaz tüyleriyle dikkat çekiyor. 1850’li yıllarda nesli tükenen ve 2000’li yılların başında tekrar Türkiye'ye getirilerek üretimine başlanan Osmanlı Sultan cinsi tavuğu 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği yerli ırk "Osmanlı Sultan" cinsi tavuk, 1850’li yıllara gelindiğinde Türkiye'de nesli tükendi. Türkiye'de 2000’li yılların başında hobi tavukçuluğunun yaygınlaşmasıyla beraber milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu bir grup hobi tavukçusu tarafından Türkiye'ye geri getirildi. Yerli ırk tavuk hakkında bilgiler veren Bursa Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk, "Osmanlı Sultan cinsi tavuk milli bir ırkımız olduğu için her koleksiyoncuda olması gerekli diye düşünüyorum. Bu ırkın dünyaya tanıtımı da bizim aracılığımızla olmalı" dedi.
Görünüşü, duruşu, sakinliği ve rengiyle oldukça dikkat çekici olan, yerli ve yabancı hobi tavukçuluğu yapanların kümesinde mutlaka bulundurmak istediği Osmanlı Sultan cinsi tavukların üretiminin de kolay olduğuna işaret eden Hasan Erk, "Üretimi de oldukça kolay bir hayvan. Damızlık bir Osmanlı Sultan cinsi tavuk sezonda yaklaşık 100 yumurta yapar. Bu yumurtalarda tavuk altında ya da kuluçka makinelerinde kolaylıkla üretilebilir. Yarışmalarda derece almış Osmanlı Sultan cinsi tavuğu ve horozu bin liraya kadar alıcı bulabilir" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Milli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesiMilli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesiMilli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesiMilli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesi

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Deniz fenerinde 99 yıldır aynı aile görev yapıyorDeniz fenerinde 99 yıldır aynı aile görev yapıyor
Neil Armstrong: Ay'a ayak basan ilk insan nasıl bir miras bıraktı?Neil Armstrong: Ay'a ayak basan ilk insan nasıl bir miras bıraktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bingöl'de öldürülen teröristlerden 2'si 'Terörden Arananlar Listesi'nde çıktı

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi

FSM'de son durum havadan görüntülendi

Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

Trende ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce kişi mağdur oldu

Trende ortalık bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.