Milli marş okunurken ayağa kalkmayan öğrenciye disiplin cezası

Ulusal marştaki ifadelerin beyaz tenli insanları kastettiğini ve yerli halkların kültürlerini kabul etmediği için marştaki ifadeyi yanlış bulduğunu söyleyen Nielsen, "Biz genciz diyorsa (We are young), bu, 50 bin yıldan uzun bir süredir İngilizler öncesinde de burada bulunan Yerli Avustralyalıları görmezden geliyor demektir." ifadesini kullandı.

Kızının kendisine uymayan bir davranışa zorlandığını belirten Mark Nielsen, "O, inandığı şeylere sadık kalmak ve doğru olduğuna inandığı bir şey için bir duruş sergilemek için inanılmaz bir cesaret gösterdi ve bunu yapmak istediği için onunla bundan daha fazla gurur duyamam." dedi.

- Hem destek hem de tepki var

Brisbane Aborijin toplumundan Sam Watson, Harper'ın ebeveynlerinin "akıllı ve cesur" bir çocuk yetiştirmelerinden dolayı tebrik edilmesi gerektiğini kaydetti. Watson, "‘Çok parlak ve hayat dolu bir genç kız yetiştiriyorlar, bu da büyüyecek ve hayatında büyük şeyler yapacak." dedi.

Gazeteci ve televizyon sunucusu Georgie Gardner de Harper'e, "güçlü ve karakterli" duruşundan dolayı övgüde bulunarak, "Ulusal marşın sözlerini göz önünde bulundurarak onu alkışlıyorum. Birçok insan sadece onu tıngırdatıp (söyleyip) geçiyor ve anlamı düşünmüyor." sözleriyle destek verdi.

Ayrıca açılan sosyal medya hesaplarından da Nielsen'e çok sayıda destek mesajı geliyor.

Öte yandan sosyal medya hesabından Nielsen'i "beyni yıkanmış" olarak tanımlayan, göçmen, İslam ve çok kültürlülük karşıtı görüşleri ile tanınan Tek Ulus Partisi lideri Senatör Pauline Hanson, "Bu çocuk yanlış yola yöneldi ve bunu teşvik ettikleri için ailelerini suçluyorum." yorumunu yaptı.