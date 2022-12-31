Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango sonuçları ve 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekilişinin saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı konusundaki araştırmalar hız kazandı. Milli Piyango çekilişi kazanan numaraları ve sıralı tam listeyi öğrenmek isteyenler konuya ilişkin detayları şimdiden merak ediyor. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi Kanal D'de canlı olarak yayınlanacak. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekişi bugün (31 ARalık 2022 Cumartesi) saat 12.30'da başlayacak. Büyük ikramiye için çekilişi ise saat 23.15’te yapılacak. Çekiliş Kanal D'de canlı olarak ekrana gelecek.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? FREKANS BİLGİLERİ

2023 Milli Piyango çekilişini televizyonda canlı izlemek için gerekli olan frekans bilgileri de belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz

DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.

FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)

Encryption Key : Clear

AUDIO 1: International sound left

AUDIO 2: International sound right

AUDIO 3: N/A

AUDIO 4: N/A

