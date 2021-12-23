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Milli Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak? Büyük ikramiye çekiliş saatleri

23.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı günler kala Millî Piyango çekiliş saatleri de merak konusu oldu. 120 milyon TL büyük ikramiyenin çekileceği saat de belli oldu. Peki Millî Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte büyük ikramiye çekiliş saatleri…

Milli Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak? Büyük ikramiye çekiliş saatleri

31 Aralık 2021 Cuma günü başlayacak olan Millî Piyango çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri verilecek ikramiyeye göre farklı saatlerde yapılacak. İşte Millî Piyango çekiliş saatleri…

BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamaya göre MP 2022 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 120 milyon TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi ise 31 Aralık akşamı saat 23.00’te gerçekleşecek.

AMORTİ, 2 BİN, 6 BİN, 12 BİN VE 120 BİN TL ÇEKİLİŞ SAATLERİ

31 Aralık Cuma akşamı ilk çekilişler saat 17.00’de başlayacak. 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belli olacak.

6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak.

Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 TL-2 bin TL kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sahipleri amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango sorgulama sayfası www.millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebilecek.

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