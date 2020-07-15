Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne 17 bin 27, bu yılın başından itibaren 1900 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesini kullandı.

Fransız gemisine taciz iddiası ile ilgili de konuşan Bakan Akar, "İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala özür bekliyoruz" dedi.

Ermenistan'ın saldırıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır" ifadesinde bulundu.

AA

