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Milli Savunma Bakanı Akar'dan net mesaj! "Ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar duracak"

24.05.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (KASKF) "Gençlik Şöleni" kapsamında Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen programda konuştu. Bakan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar duracak." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan net mesaj! "Ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar duracak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar duracak. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. İnşallah Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömecek." dedi.

Bakan Akar, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (KASKF) "Gençlik Şöleni" kapsamında Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen programda, büyük ve güçlü Türkiye için "gece-gündüz" demeden çalıştıklarını belirtti.

Buna yönelik çalışmalarda gelecek dönem, nöbeti gençlerin alacağını ifade eden Akar, gençlere güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

"CEVAPLARINI ALDILAR VE REZİL OLDULAR"

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önlerine çeşitli engellerin çıkarıldığını, bunların terörün yanı sıra basın veya ekonomi gibi yollarla geldiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Hiçbirinde muvaffak olamadılar. Batı'da tarafsız görünenler, basın ilkelerine uyduklarını belirtenler, 'insan hakları' lafını dillerinden düşürmeyenler seçim öncesinde bütün zehirlerini saçtılar, Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı tavır koydular ve taraf oldular. Bunların taraf olmasına karşı da asil milletimiz Cumhur İttifakı'ndan taraf oldu. Cevaplarını aldılar ve rezil oldular. Bunlar rezil olmaya devam edecekler. Önümüzdeki seçimde de inşallah Cumhur İttifakı tüm milletimizle omuz omuza, sandıklara gitmek suretiyle bunların gereğini yapacak."

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Akar, 40 yıldır başına musallat olan terör belasından halkı kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Şu anda Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin peşindeyiz. Bunların hiçbir kurtuluşu yok. Ya ölecekler ya teslim olacaklar. Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok." diye konuştu.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR BU MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Terör örgütünün çöküş içinde olduğunu anlatan Akar, "Teröristlerin elebaşları, efendilerine yalvarıyor, onlardan yardım istiyorlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının durdurulmasını istiyorlar. Ne Irak'ın ne Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar duracak. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. İnşallah Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömecek." ifadelerini kullandı.

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Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna da değinen Akar, herkesin sandığa gitmesinin önemini vurguladı.

Sözlerinin sonunda alanı dolduran kalabalığa, "Herkes sandığa gidecek mi? Cumhurbaşkanı'mızı yeniden seçecek miyiz?" sorularını yönelten Akar'a gençler bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

Konuşmasının ardından Akar, Kayseri'den milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile alandakileri selamladı.

Etkinlik kapsamında şarkıcı Ali Kınık da konser verdi. (AA)

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suriye Hulusi Akar Irak

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