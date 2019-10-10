HABER

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:36 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede, Türkiye’nin hedefinin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek Türkiye’deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede, Türkiye’nin hedefinin Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek Türkiye’deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını belirtti. Görüşmede, “ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini” belirten Bakan Akar, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşmelerMilli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşmeler
Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatıKilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Çatışma sesleri ve dumanlar...

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Çatışma sesleri ve dumanlar...

SON DAKİKA! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB son durumu açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşmeler

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.