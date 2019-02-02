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Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok " dedi.

Öte yandan Bakan Akar, beraberinde KKK Org. Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak’ta Vali Mehmet Aktaş ve 2’nci Or.K.Vek.Korg. Yayla tarafından karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ümit Dündar ırak sınır

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