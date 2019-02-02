Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok " dedi.
Öte yandan Bakan Akar, beraberinde KKK Org. Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak’ta Vali Mehmet Aktaş ve 2’nci Or.K.Vek.Korg. Yayla tarafından karşılandı.
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