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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

11.09.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Bakan Akar, 2 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı için "Haince, alçakça saldırıda arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Güler ve Avsever ile sabah erken saatlerde Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Hatay’da bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

"KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Bakan Akar, 2 askerin şehit olduğu İdlib saldırısına ilişkin, "Haince, alçakça saldırıda arkadaşlarımız şehit oldu. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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Hatay Hulusi Akar
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