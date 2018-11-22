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Milli Savunma Bakanlığı 7 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili raporu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:22 | Son Güncelleme

Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde 9 Kasım günü meydana gelen ve 7 askerin şehit olduğu, 25 askerin de yaralandığı patlamayla ilgili rapor açıklandı. Açıklamada, "Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu. Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, 9 Kasım 2018'de meydana gelen kazaya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulan idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları açıklandı.

Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında "kama" olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu bildirildi.

Bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, ayrıca 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediğinin belirlendiği aktarıldı.

175 MM’LİK TOP VE MÜHİMMAT KULLANIMI DURDU

Adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında, atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekatı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir. Bu vesileyle kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza ve tedavileri süren silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

(AA)

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Hakkari rapor Süngü Tepe üs bölgesi mühimmat faciası Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
hayret rte neden açıklamadı her şeye atlar bayılır böyle işlere
Recep'in sünnet çocuğu, namlu gerisi alev'den demişti?
ulan ne RTE düşmansınız adam desinki namaz yasak sırf ona muhalefet olmak icin namaza başlarsınız
Böyle bir olasılık var ise gerekli tedbirler alınmalıydı.
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