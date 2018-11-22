Milli Savunma Bakanlığı 7 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, 9 Kasım 2018'de meydana gelen kazaya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulan idari ve teknik heyetin inceleme sonuçları açıklandı.

Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında "kama" olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu bildirildi.

Bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirtilen açıklamada, ayrıca 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediğinin belirlendiği aktarıldı.

175 MM’LİK TOP VE MÜHİMMAT KULLANIMI DURDU

Adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında, atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: