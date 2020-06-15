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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bedelli askerlere PCR testi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Haziran’da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bedelli askerlere PCR testi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

MSSB

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