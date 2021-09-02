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Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran Anıtkabir paylaşımı

02.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran Anıtkabir paylaşımı

MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk
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