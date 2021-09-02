Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran Anıtkabir paylaşımı

MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi yer aldı.

Yapımına 9 Ekim 1944’te başlanan ve 1 Eylül 1953’te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir’den tarihî fotoğraflar...



Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#MSB #TSK #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/hud7L0o8yw