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Milli Savunma Bakanlığı'ndan vatandaşa davet: 100 savaş gemisi gösteri için hazır

28.10.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile geçiş hazırlığının tamamlandığını duyurdu. MSB, vatandaşları yarın yapılacak törene davet etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan vatandaşa davet: 100 savaş gemisi gösteri için hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törene tüm vatandaşları davet etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gemilerin hazırlık görüntüleri paylaşılarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için yarın İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile gerçekleştireceğimiz geçit töreni için hazırlıkları tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz" denildi.

(DHA)


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