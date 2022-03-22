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Milli sporcunun kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti

22.03.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında, milli tenis sporcusu Cem İlkel’in kendisi gibi tenisçi olan kız kardeşi Elif İlkel hayatını kaybetti, araçtaki 6 kişi de yaralandı. Türkiye Tenis Federasyonu'nca Elif İlkel için taziye mesajı yayınladı.

Milli sporcunun kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Kırklareli TEM yolunda meydana geldi. İstanbul yönünden Bulgaristan'a gittiği öğrenilen, içinde milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu kız kardeşi Elif İlkel'in de bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna, Turgut Demiroğlu, Yavuz Selek, Emre Paksoy, Elif İlkel ile Volkan Özkan ile sürücü Sami Deniz yaralı olarak çıkarılıp, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olan Elif İlkel, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Tenis Federasyonu'nca Elif İlkel için yayımlanan taziye mesajı mesajında, "Bulgaristan’a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, milli sporcularımız Cem İlkel ve Berk İlkel'in kardeşi, Şükrü İlkel ve Ayda İlkel'in kızı Elif İlkel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Aynı araçta yer alan ve kazada yaralanan Yönetim Kurulu Üyemiz Gürsel Tuna ve İstanbul Cup eski turnuva direktörlerinden Yavuz Selek'e acil şifalar diliyoruz. Merhumenin cenazesi 23 Mart 2022 Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecektir" denildi. (DHA)

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trafik kazası
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