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  4. Milyonda bir! Köprücük kemiği olmadan doğan adam yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor

Milyonda bir! Köprücük kemiği olmadan doğan adam yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor

23.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corey Bennett'in cleidocranial displazi adı verilen nadir bir rahatsızlığı var, bu da onun köprücük kemiği olmadığı anlamına geliyor. TikTok videolarıyla viral olan genç adam yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor.

Milyonda bir! Köprücük kemiği olmadan doğan adam yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor

Köprücük kemiği olmadan doğan ABD'li Corey Bennett, omuzlarını kolaylıkla bir kuş gibi çırparak izleyenleri şaşkına çeviriyor. Kleidokraniyal displazi adı verilen bir rahatsızlıkla dünyaya gelen Corey, aynı zamanda boy kısalığı durumundan ve dişlerinin az olmasından da muzdarip.

ABD'de nadir hastalıklar üzerine çalışmalar yapan Rarediseases.org'a göre bu durum yaklaşık 1 milyonda birdir ve tıbbi çalışmalarda kaydedilen yalnızca bin vaka bulunuyor.

Corey, TikTok kanalında, "Ünlü olana kadar omuz çırpma" adlı bir video serisi oluşturarak insanlara durum hakkında bilgi veriyor.

Kliplerden birinde, insanların ellerini çırpabildiği kadar hızlı ve kolay bir şekilde omuzlarını çırpma konusundaki inanılmaz yeteneğini ortaya koyuyor. Köprücük kemiği olmadığı için omuzlarının göğsünün önünde buluşmasını engelleyecek hiçbir şey yok.

@coreybennett501

For all my friends ##nocollarbones ##noimbuiltdifferent

♬ original sound - Marv????????

''BU ŞEKİLDE BÜYÜMEK ÇOK ZOR PAYLAŞAYA DEVAM EDECEĞİM''

Öte yandan genç adama birçok kişi destek mesajı atarken olumsuz yorumlar da eksik olmuyor. Corey şunları onlar hakkında ise şunları söylüyor: "Yorumlarıyla hala kaba olan insanlar var. Ama paylaşmayı bırakmayacağım. Farkındalığı yaymak istiyorum çünkü bu nadir durumla büyümenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. TikTok'ta içerik oluşturmaya ve farkındalık yaymaya devam edeceğim."

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tiktok

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