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  4. Milyonda bir olay! Havadaki golf topuna yıldırım çarptı

Milyonda bir olay! Havadaki golf topuna yıldırım çarptı

12.07.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez’in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

ABD’de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı.

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TOP HAVADAYKEN YILDIRIM ÇARPTI

Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez’in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez’in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, “Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi. (İHA)

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