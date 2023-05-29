Milyonerle evlenen kadın zengin ev hanımı olmanın zorluklarını açıkladı! Kocasının çalınmasından korkuyor...

Kendini "Orijinal Dubai Ev Hanımı" ilan eden Linda, TikTok'ta yaklaşık 530.000 kişilik takipçi listesine günlük hayatını anlatan videolar çekiyor. Baltimore Post Examiner'ın bildirdiğine göre, Ürdün doğumlu 23 yaşındaki Linda Andrade'nin, henüz 19 yaşındayken Ricky Andrade adlı Dubai'de yaşatan bir tüccarla evlendi.

Dubaili bir ev hanımı, bir milyonerle evli olmanın her zaman "10/10 görünmek zorunda olmak", "çok fazla yemek yemek" ve her zaman "birinci sınıfta uçmak" gibi zorlukları olduğunu anlattı. İnsanlar onu başkalarının sadece hayal edebileceği "sorunlar" hakkında söylenmekle suçladığı için yayınladığı videolar milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Andrade, "bir milyonerle birlikte olmanın en kötü yanları" başlıklı daha yeni ifşalarından bazılarında, bir Ortadoğu milyoneriyle nişanlı olmanın karanlık tarafını açığa çıkardı. Kocasının her kavga ettiklerinden altın kolye aldığını ve her zaman çok fazla yemek yedirdiğini belirtti.

Andrade, sürekli olarak "soyulmaktan veya başka kadınların ruh eşini çalmasından korktuğunu" söyledi. Başka bir başlıkta, tüm seyahatlerden "yorgun" olduğundan şikayet ederken, bir klipte kocasının bir Jet Ski üzerinde keyifle gezdiğini gösterdi.

Şikayet içeren videolara yorum yağdı. Bir kişi "Artık bu hayatı istemiyorsan, ben buradayım tatlım" yorumuyla Andrade ile yer değiştirmeyi teklif etti.

