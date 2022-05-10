HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

10.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapılan bir çalışma sonucu dünya çapınca milyonlarca kullanıcısı olan ibuprofen ilaçların bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında böbrek hasarına neden olduğu ortaya çıktı. Ağrı kesici özelliği ile ön plana çıkan ibuprofen ilaçlar ile bazı yüksek tansiyon ilaçları birlikte kullanıldığında kalıcı böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir.

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

İbuprofen, sırt ağrısı, adet ağrısı ve diş ağrısı dahil olmak üzere çeşitli ağrı ve ağrılar için kullanılan günlük bir ağrı kesicidir. Dünyanın dört bir yanından insanlar herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında elleri ilk olarak ibuprofen etken maddeli ilaçlardan içmek oluyor. Uzmanlara göre farkında olmadan iburprofen bağımlısı insanların olduğu ve bunun o kişilere faydadan çok zarar sağladığının altını çiziyorlar. Ancak yeni yapılan çalışmanın sonucu öğrenince ibuprofen kullanmadan önce iki kere düşüneceksiniz.

HİPERTANSİYON İLAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT!

Mathematical Biosciences dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, popüler ağrı kesicinin diüretikler ve bir renin-anjiyotensin sistemi (RSA) inhibitörleriyle birleştirilmesine karşı uyarıda bulunuyor. Diüretikler ve RSA inhibitörleri, genellikle hipertansiyonu olan kişiler için birlikte reçete edilir ve çeşitli farmasötik marka adları altında bulunur.

iStock-907851296

Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, üç ilacın etkileşimlerini ve böbrek üzerindeki etkisini modellemek için bilgisayar simülasyonlu ilaç denemelerini kullandılar. Belirli tıbbi profillere sahip kişilerde kombinasyonun, bazı durumlarda kalıcı olabilen akut böbrek hasarına neden olabileceğini ortaya çıkardılar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile kalmayı kolaylaştıracak cinsel ilişki pozisyonu var mı?Hamile kalmayı kolaylaştıracak cinsel ilişki pozisyonu var mı?
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!
'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"
Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.