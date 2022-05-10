Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

İbuprofen, sırt ağrısı, adet ağrısı ve diş ağrısı dahil olmak üzere çeşitli ağrı ve ağrılar için kullanılan günlük bir ağrı kesicidir. Dünyanın dört bir yanından insanlar herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında elleri ilk olarak ibuprofen etken maddeli ilaçlardan içmek oluyor. Uzmanlara göre farkında olmadan iburprofen bağımlısı insanların olduğu ve bunun o kişilere faydadan çok zarar sağladığının altını çiziyorlar. Ancak yeni yapılan çalışmanın sonucu öğrenince ibuprofen kullanmadan önce iki kere düşüneceksiniz.

HİPERTANSİYON İLAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT!

Mathematical Biosciences dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, popüler ağrı kesicinin diüretikler ve bir renin-anjiyotensin sistemi (RSA) inhibitörleriyle birleştirilmesine karşı uyarıda bulunuyor. Diüretikler ve RSA inhibitörleri, genellikle hipertansiyonu olan kişiler için birlikte reçete edilir ve çeşitli farmasötik marka adları altında bulunur.

Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, üç ilacın etkileşimlerini ve böbrek üzerindeki etkisini modellemek için bilgisayar simülasyonlu ilaç denemelerini kullandılar. Belirli tıbbi profillere sahip kişilerde kombinasyonun, bazı durumlarda kalıcı olabilen akut böbrek hasarına neden olabileceğini ortaya çıkardılar.



