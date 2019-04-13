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Milyonlarca balık kıyıya vurdu, duyan geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesindek Boğazköy Barajı'nın suları çekilince milyonlarca balık kıyıya vurdu.

Milyonlarca balık kıyıya vurdu, duyan geldi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesindek Boğazköy Barajı'nın suları çekilince milyonlarca balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar da kıyıya gelerek, çuval çuval balık topladı.
İnegöl’ün Boğazköy Barajı'nda suyun anieden çekilmesiyle balıklar kıyıya vurdu. Kıyıya vuran milyonlarca balık can çekişirken, vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Bazı sürücüler de araçlarını park ederek, balık toplayıp, bölgeden ayrıldı. Balık toplayan İslam Ahmet, “Sabah işe gidiyorduk. Arkadaşlar aradı 'balıklar ölüyor' diye. Biz de ellerimizle topluyoruz. Duyanlar buraya geliyor. Bu sabah barajın suyu bir anda azalınca böyle olmuş. milyonlarca balık var” dedi.
Ziyaetttin Murat da, “Duyan geliyor. Biz de geldik, topladık. Sonuçta balıklar ölecek. Bu duruma önlem alınması gerekiyor. Birkaç güne ölürler. Geldik, balık tutuyoruz” diye konuştu.
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