Milyonlarca fare ülkeyi istila etti! Balıklar fareden, kuşlar fare zehrinden ölüyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletleri aylardır milyonlarca fare fare istilası atında. Şu ana kadar denenen yollarla istilaya karşı çok az başarı elde edildi. Eyalet yetkilileri, Hindistan'dan Avustralya'da kullanımı yasak olan Bromadiolone zehrinden 5 bin litre sipariş etti ancak bu zehir kuşlara zarar vermeye başladı.
ABC'nin haberine göre, New South Wales Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından yapılan bir araştırma, vebayla mücadelede kullanılan fare yemlerinin eyaletin batı kesimlerinde kuşların ölümüyle sonuçlandığını ortaya çıkardı.
Soruşturma, vebayla mücadelenin istenmeyen bir sonucunu gösteren üzücü görüntüleri paylaşan halkın raporlarını doğruladı.
Kelly Lacey adındaki kasabalı, bir grup galah kuşunun şüpheli zehirlenmeden ölmesinin ardından Facebook'ta yürek burkan bir paylaşım yaptı. Lacey, "Bu sabah beni mahveden sahneler yaşandı. Bir süredir galah kuşlarıyla ilgileniyorum ve şüphelendiğim şey zehirlendikleri. Onları ağaçların altında yan yana görmek ve acı çektiklerini bilmek beni çok üzdü'' diye yazdı.
Lacey, bilinmeyen zehrin kuşların iç organlarına zarar verdiğini, zehir her neyse, deneyimlediğimden daha güçlü'' dedi.
Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İstila bölgedeki çiftçilerin kış için hazırladığı saman balyalarının mahvolması tehdidini de beraberinde getirdi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, şimdiye kadar yerel hastanede en az üç hasta fareler tarafından ısırıldı. Fare istilası nedeniyle bölgedeki süpermarketler ise yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kaldı.
Fare istilasının yaşandığı bölgede içme sularının da tehdit altında olduğu belirtiliyor.