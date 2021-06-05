Milyonlarca fare ülkeyi istila etti! Balıklar fareden, kuşlar fare zehrinden ölüyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletleri aylardır milyonlarca fare fare istilası atında. Şu ana kadar denenen yollarla istilaya karşı çok az başarı elde edildi. Eyalet yetkilileri, Hindistan'dan Avustralya'da kullanımı yasak olan Bromadiolone zehrinden 5 bin litre sipariş etti ancak bu zehir kuşlara zarar vermeye başladı.

KUŞLARI ÖLDÜRÜYOR

ABC'nin haberine göre, New South Wales Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından yapılan bir araştırma, vebayla mücadelede kullanılan fare yemlerinin eyaletin batı kesimlerinde kuşların ölümüyle sonuçlandığını ortaya çıkardı.

Soruşturma, vebayla mücadelenin istenmeyen bir sonucunu gösteren üzücü görüntüleri paylaşan halkın raporlarını doğruladı.

''ACI ÇEKTİKLERİNİ BİLMEK ÇOK ÜZÜCÜ''

Kelly Lacey adındaki kasabalı, bir grup galah kuşunun şüpheli zehirlenmeden ölmesinin ardından Facebook'ta yürek burkan bir paylaşım yaptı. Lacey, "Bu sabah beni mahveden sahneler yaşandı. Bir süredir galah kuşlarıyla ilgileniyorum ve şüphelendiğim şey zehirlendikleri. Onları ağaçların altında yan yana görmek ve acı çektiklerini bilmek beni çok üzdü'' diye yazdı.