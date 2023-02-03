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Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç sağlığı tehdit ediyor! Bunama riskini yüzde 79 artıyor

03.02.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkları ve gündelik hayatta yaşadığımız bazı problemleri gidermek için kullandığımız birçok ilaç bulunuyor. Bu ilaçlar oldukça fayda sağlasa da çeşitli yan etkileri görülebiliyor. Bazı ilaçların yan etkileri yıllar içerisinde ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre çok sık kullanılan bir ilacın bunama riskini arttırdığı bulundu.

Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç sağlığı tehdit ediyor! Bunama riskini yüzde 79 artıyor

Demans hastalarının sayısı her yıl giderek artıyor. Beyin fonksiyonlarını etkileyen ve bunamaya neden olan demans hastalığında birçok risk faktörü bulunuyor. Bu faktörler arasında çeşitli ilaç kullanımları yer alıyor. Yeni bir çalışma, düzenli olarak popüler bir ilaç almanın bunama riskinizi yüzde 79 oranında artırabileceğini gösteriyor.

UYKU İLAÇLARI BUNAMA RİSKİNİ YÜKSELTİYOR

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Araştırmalar, Covid pandemisinden bu yana uyku sorunu yaşayan kişilerde artış olduğunu bildiriyor. Uyku ilaçları bu can sıkıcı soruna hızlı bir çözüm olabilirken, yeni bir çalışma onları almadan önce iki kez düşünmenizi istiyor. Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayınlanan araştırma insanların uyku ilaçları kullanırken yüzde 79 oranında daha yüksek bunama riskine sahip olduğunu buldu.

KATILIMCILAR 9 YIL BOYUNCA İZLENDİ

Araştırma ekibi, ilacın türü ve miktarının bu yüksek riski açıklayan faktörler olabileceğini açıkladı. Bu bulgulara , bakım evlerinin dışında yaşayan, bunaması olmayan yaklaşık 3.000 yaşlı yetişkine bakarak ulaştılar. Bu kohort, Sağlık, Yaşlanma ve Vücut Bileşimi çalışmasına kaydoldu ve ortalama dokuz yıllık bir süre boyunca takip edildi. Bu katılımcıların yaklaşık yüzde 42'si siyahi, yüzde 58'i beyazdı.

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Çalışma süresi boyunca, hastaların yüzde 20'si bunama durumunu geliştirmeye devam etti. Bulgular, "sık sık" veya "neredeyse her zaman" uyku ilaçları alan beyaz katılımcıların , "hiç" veya "nadiren" kullananlara kıyasla yüzde 79 daha yüksek demans geliştirme şansına sahip olduğunu gösterdi. Uyku ilacı tüketimi çok daha düşük olan siyah katılımcılar arasında, sık kullanım da daha yüksek bir riskle bağlantılıydı.

BAZI UYKU İLAÇLARININ RİSKİ DAHA FAZLA

İlk yazar Yue Leng, "Farklılıklar sosyo-ekonomik duruma bağlanabilir. "Uyku ilaçlarına erişimi olan siyahi katılımcılar, yüksek sosyo-ekonomik statüye ve dolayısıyla daha fazla bilişsel rezerve sahip, onları demansa daha az duyarlı hale getiren seçilmiş bir grup olabilir. Bazı uyku ilaçlarının diğerlerinden daha yüksek bunama riski ile ilişkili olması da mümkündür."

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İLAÇLARI İÇMEDEN ÖNCE TEKRAR DÜŞÜNMEK GEREKİYOR

Araştırma, beyaz insanların siyahilerle karşılaştırıldığında uyku hapı alma olasılığının üç kat daha fazla olduğunu buldu. Araştırma ekibi şimdi daha fazla çalışmanın uyku ilaçlarının bilişsel riskleri veya ödülleri ve ırkın oynayabileceği rol hakkında netlik sağlamaya yardımcı olabileceğini umuyor. Ancak Leng'e göre, uyku bozukluğu olan hastalar ilaçları düşünmeden önce tereddüt etmelidir.

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İLAÇLARIN BİLİNÇLİ KULLANILMASI ÖNEMLİ

Araştırmacı şunları ekledi: "İlk adım, hastaların ne tür uyku sorunlarıyla uğraştığını belirlemek. Uykusuzluk teşhisi konulursa, uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi (CBT) birinci basamak tedavidir. İlaç kullanılacaksa, melatonin daha güvenli bir seçenek olabilir, ancak sağlık üzerindeki uzun vadeli etkisini anlamak için daha fazla kanıta ihtiyacımız var."

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