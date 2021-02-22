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Milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti yörüngeden görüntülendi

22.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti yörüngeden görüntülendi

ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamadı. NASA, elektrik kesintisinin boyutlarını gözler önüne seren uydu fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde onlarca kişi hayatını kaybetti.

Bu durumdan en çok etkilenen eyaletlerin başında gelen Teksas’ta geçtiğimiz hafta soğuk havaların enerji kaynaklarının zarar vermesi sonucu milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamamıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Teksas eyaletinde yer alan Houston kentinde yaşanan elektrik kesintisinin boyutlarını gözler önüne seren uydu fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu karenin sol yanında kesinti önceki döneme ait bir görsele yer verilirken sağ tarafta kesintinin yaşandığı ana ait uydu fotoğrafı yer aldı.

Söz konusu paylaşımın sol tarafındaki görüntü 7 Şubat'ta, sağ tarafındaki görüntü ise 16 Şubat'ta elde edildi.

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