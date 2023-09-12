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Milyonlarca liralık vurgun yaptı, kendini bakın nasıl savundu! 'Adımı çıkardılar...'

12.09.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris’te turizm acentası çalışanı Zeynep A., lüks otel odalarını ucuz rezervasyonla satın alıp kar vaadiyle turist gruplarına satmak için anlaştığı yakın çevresini kar payı vermeyerek dolandırdı. 22 kişiyi toplam 8,5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandırdığı ileri sürülen Zeynep A.'nın 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Zeynep A. "Adımı dolandırıcıya çıkardılar. Dolandırma kastım yoktur. Borçlarımı kabul ediyorum. suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Milyonlarca liralık vurgun yaptı, kendini bakın nasıl savundu! 'Adımı çıkardılar...'

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tamamlanan soruşturma sonucu hazırlanan fezlekede, 22 şikayetçi yer aldı. Şüpheli olarak ifadesi alınan Zeynep A. bir turizm acentasında Kontrat Müdür Yardımcısı olarak çalıştığını belirterek "İşim gereği Marmaris'teki ve Türkiye'deki otellerle aramın iyi olması sebebiyle yakın çevremden uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmam konusunda teklifler geldi. İkili ilişkilerimin iyi olması sebebiyle indirimli tatil rezervasyonları konusunda yardımcı oldum. Yakın çevrem de bana teşekkür amaçlı bin, 2 bin TL tutarlarında para atmaya başladı. Daha sonra bu işten para kazanmak ve kâr elde etmek amacıyla arkadaş ve akraba çevrem bana teklifte bulundu. Bu şekilde ucuza otel rezervasyonu satın almak için sermaye veren insanların hesaplarına yaz dönemi satılan rezervasyondan elde edilen kârı gönderdim" dedi.

“KÂRI ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN ADIMI DOLANDIRICIYA ÇIKARDILAR"

2022 yılının Temmuz ayında eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı hayatının değişmeye başladığını söyleyen Zeynep A., "29 Ağustos 2022 tarihinde intihara kalkıştım. Yapılan rezervasyonları unuttuğum için fazla para ödemek zorunda kaldım. 20 adet rezervasyon vardı, bu sebeple sermaye veren insanlara para ödeyememeye başladım. Çalıştığım acenteden de ayrılmak zorunda kaldım. Sermaye veren insanlara kârı ödeyemediğim için baskı gördüm, adımı dolandırıcıya çıkardılar. Dolandırma kastım yoktur. Borçlarımı kabul ediyorum. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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"TÜRK MÜŞTERİLERE REZERVASYON YAPMA YETKİSİ YOKTU"

Fezlekede Zeynep A.’nın otellerle normal bir müşteri gibi münferit olarak görüştüğü ve bu şekilde rezervasyon yaptığı, grup rezervasyonu yaptırmadığı belirtildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) gelen ön araştırma tutanağına göre, şüpheli ile şikayetçiler arasında fazla miktarlarda karşılıklı para alışverişleri olduğu tespit edildi. Ayrıca Zeynep A.’nın görev yaptığı acente çalışanlarından Nuri Süral'ın, “Zeynep A.'nın şirket adına yabancı müşteriler için şirketin yaptığı rezervasyonları otellere yönlendirme yetkisi vardı. Türk müşterilere rezervasyon yapma yetkisi yoktu" dediği yer aldı.

"DOLANDIRICILIK KASTI İLE HAREKET ETTİ"

Fezlekede, şikayetçilerin şüpheli Zeynep A. ile otel rezervasyonu alım, satım işi yapma hususunda anlaştıkları ve şüpheliye yüksek miktarlarda para gönderdikleri belirtildi. Zeynep A.’nın da bu paralar ile turizmci olmasından yararlanarak ucuza rezervasyon satın aldığı, sonrasında bu rezervasyonların üzerine kâr koyarak sattığı ve kârdan bir kısım parayı şikayetçilerin hesaplarına yolladığı anlatıldı. Bu şekilde bir süre birlikte iş yaptıktan sonra para akışının kesildiği, şüphelinin şikayetçilerden aldığı paraları iade etmediği kaydedildi.

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KAPIDA KALAN VATANDAŞLAR DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şüphelinin aynı suç sebebiyle birçok açık soruşturma dosyasının bulunduğu, bu olay yönünden ise dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kanaatine varıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muğla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen fezlekede, Zeynep A.’nın "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Şüphelinin 22 kişiyi toplam 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Öte yandan Zeynep A.’dan otel rezervasyonu satın alıp otel kapısında kalarak mağdur olan vatandaşların da ayrıca suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Marmaris otel rezervasyon

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