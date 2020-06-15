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Milyonlarca yıl önce yaşamış! 2 ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Güney Kore'deki "Jinju Oluşumu" adlı jeolojik bölgede bulunan ayak izlerini inceleyen Çinli, Avustralyalı ve Amerikalı bilim adamları, heyecanlandıran bir buluşa imza attı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Jinju Oluşumu isimli bölgede bulunan tarih öncesi çağlara ait ayak izleri 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsaha ait. İşte detaylar...

Milyonlarca yıl önce yaşamış! 2 ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü bulundu

Bilim adamları, milyonlarca yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türü keşfetti.

Chinju Ulusal Eğitim Üniversitesinden Kyung Soo Kim, yaptığı açıklamada, milyonlarca yıl önce yaşamış canlının, 18-24 santimetrelik ayak izinden tahmini 3 metre uzunluğunda olduğunun anlaşıldığını belirterek, bu prehistorik canlının 2 ayağı üzerinde yürüdüğünü, dinozorlar gibi hareket ettiğini fakat izlerin dinozor izi olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Timsahların insanlar gibi ayaklarını tam basarak yürüdüğünü ifade eden Kyung Soo Kim, bu izlerin 100 milyon yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyen timsahlara ait olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı. (AA)

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