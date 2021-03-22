Milyonların hayran kaldığı 'teşekkür' videosu!

Sosyal medya platformu Twitter'da 1 buçuk yaşındaki Umay Demirsoy'un farklı zamanlarda çekilen videolarda 'Teşekkür ederim' dediği anlar 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İZLEYENLER KÜÇÜK KIZA HAYRAN KALDI

Annesi Sabriye Demirsoy tarafından kendisine uzatılan krem, tarak, mandalina, emzik ve dondurma sonrasında minik Umay'ın "Teşekkür ederim" demesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Minik Umay'ın birbirinden tatlı halleri kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi. Minik Umay'ın videosunun altına yüzlerce yorum geldi.

'DÜNYANIN EN GÜZEL TEŞEKKÜRÜ'

Videoya izleyiciler, "Dünyanın en güzel teşekkürü", "Harika alıştırılmış anne babasını kutlamak lazım", "Birçok kişi Umay'dan teşekkür etmeyi öğrenmeli", "Bu videodan sonra evlenmeye karar verdim" gibi yüzlerce farklı yorum gönderdi.

Umay'ın videosu ayrıca farklı sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan sayfalarda da paylaşıldı.

İHA

