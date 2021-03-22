HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Milyonların hayran kaldığı 'teşekkür' videosu!

Milyonların hayran kaldığı 'teşekkür' videosu!

22.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızının 'Teşekkür ederim' dediği anların videolarını kolaj yaparak sosyal medya hesabından paylaşan anne Sabriye Demirsoy, videonun büyük beğeni toplaması üzerine hem şaşırdı hem mutlu oldu. 2 milyondan fazla kişinin izlediği küçük kızın görüntülerde kendisine uzatılan eşyayı aldıktan sonra teşekkür ettiği anlar yer alıyor. İşte övgü dolu yorumların yapıldığı o paylaşımın detayları...

Sosyal medya platformu Twitter'da 1 buçuk yaşındaki Umay Demirsoy'un farklı zamanlarda çekilen videolarda 'Teşekkür ederim' dediği anlar 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

İZLEYENLER KÜÇÜK KIZA HAYRAN KALDI

Annesi Sabriye Demirsoy tarafından kendisine uzatılan krem, tarak, mandalina, emzik ve dondurma sonrasında minik Umay'ın "Teşekkür ederim" demesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Minik Umay'ın birbirinden tatlı halleri kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi. Minik Umay'ın videosunun altına yüzlerce yorum geldi.

'DÜNYANIN EN GÜZEL TEŞEKKÜRÜ'

Videoya izleyiciler, "Dünyanın en güzel teşekkürü", "Harika alıştırılmış anne babasını kutlamak lazım", "Birçok kişi Umay'dan teşekkür etmeyi öğrenmeli", "Bu videodan sonra evlenmeye karar verdim" gibi yüzlerce farklı yorum gönderdi.

Umay'ın videosu ayrıca farklı sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan sayfalarda da paylaşıldı.

AW274615_04

AW274615_07

tesekkur

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Bağcılar'da dehşet! Eve gelen 4 kişi kadını öldürüp kaçtıBağcılar'da dehşet! Eve gelen 4 kişi kadını öldürüp kaçtı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Bağcılar'da dehşet! Eve gelen 4 kişi kadını öldürüp kaçtı

Bağcılar'da dehşet! Eve gelen 4 kişi kadını öldürüp kaçtı

Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız polise 40 dakika direndi

Maske için 40 dakika boyunca...

Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü

3 ay önce evlenmişti! Evde ölü bulunan kadınla ilgili şok iddia

Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen Zehra Deniz Gökçen, hayatını kaybetti

Aşkı için Türk vatandaşı olup, Müslümanlığı seçen Zehra Deniz Gökçen, hayatını kaybetti

Batman’da kayınpeder damadını öldürdü

Batman’da kayınpeder damadını öldürdü

Doktorlar yaşamaz demişti! 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüse yenildi

28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüse yenildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.