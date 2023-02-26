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'Minaresinde patlamamış top mermisi vardı'... Fransız işgalcilerin yıkamadığı cami depremde yıkıldı!

26.02.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında işgalci Fransızların top mermisi ile yıkmaya çalıştığı tarihi Şeyh Camii de maalesef depremde yıkıldı. Minarenin taşları arasına sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır minarede duruyordu. Cami İmam Hatibi Mustafa Nar ise "Fransız’ın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik. Özelliği ise minaresinde patlamamış top mermisi vardı." diyerek söz konusu top mermisinin hikayesini anlattı.

'Minaresinde patlamamış top mermisi vardı'... Fransız işgalcilerin yıkamadığı cami depremde yıkıldı!

Milli Mücadele döneminde işgal edilen Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fransız askerleri tarafından Abarabaşı Kilisesi’nden atılan top mermisi, tarihi Şeyh Camii'nin minaresine isabet etti. Minarenin taşları arasına sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır adeta minarede dururken, Fransızların yıkamadığı cami Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde tamamen yıkıldı.

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FRANSIZ TOP MERMİSİNİN YIKAMADIĞI ŞEYH CAMİİ DEPREMDE YIKILDI!

Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, “Tarihi Şeyh Camimiz. Yapımı tam olarak bilinmemekle beraber kitabesinde 230 yıl önce Osmanlı tarafından restore edildiği belirtiliyor. Biz de zaten şehrin kurtuluş günü 12 Şubat tarihinden önce tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cuma cemaatimize son cuma olduğunu ifade etmiştik. Fransız’ın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik.

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"ADETA İSTİKLAL MADALYASI GİBİ GÖĞSÜNDE DURUYORDU"

Özelliği ise minaresinde patlamamış top mermisi vardı. 1920 yılında bir ikindi vakti Abarabaşı Kilisesi’nden atılan top mermisi minareye çakılmış ve günümüze kadar kalıyor ve adeta istiklal madalyası gibi göğsünde duruyordu.

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"CAMİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ, MERMİMİZİ ESKİ YERİNE TAKACAĞIZ"

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124 yıllık! Depremlere meydan okuyor 124 yıllık! Depremlere meydan okuyor

Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile camimizi yeniden inşa edeceğiz. Minareyi tekrar eski hale getirip mermimizi de eski yerine takacağız” dedi.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş Fransa cami minare

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