Mindanao Müslümanları, 21 Ocak’ta özerklik oylamasına gidiyor

Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında yapılan anlaşma gereğince 27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin, Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylamasıyla başlayan süreçte Bangsamoro Özerk yönetimi için 21 Ocakta halk oylaması yapılacak.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mindanao Müslümanlarının Özerk bölge oluşturmasını yol açacak olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için yapılacak referandumuna destek için Cuma günü Cotabato City’de yapılacak bir toplantıya katılacak.

Halk oylamasıyla Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao Bangsamoro Müslüman Özerk Bölgesi (BARMN) oluşturulacak. Seçim Komisyonu kayıtlarında en az 2 milyon 800 bin kişinin oy kullanacağı kaydedildi. Yapılacak referandum ile Filipin hükümeti ile Mindanao Müslümanları arasında onlarca yıl süren çatışma ve anlaşmazlıklar bitecek ve bölgede özerk bir İslami yönetim kurulacak.

Bangsamoro Organik Yasası, Filipinler’in güneyinde Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde özerk yönetim alanı kurulmasını öngörüyor. Yeni kurulacak Bangsamoro otonom bölgesi hâlihazırda var olan Mindanao Müslüman Özerk Bölgesi’ni (ARMM), Basilan, Cotabato, Lanao del Norte’de altı kasaba ve Kuzey Cotabato’da 39 barangayı kapsıyor. Bölgede yaşayanların yüzde 91’ini Müslümanlar oluşturuyor.

Referandumun kabul edilmesiyle Mindanao İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) tarafından bir geçiş hükümeti kurulacak. Geçici hükümet, 2022 yılında yapılacak seçimlere kadar hükümet yapısının oluşturulması için çalışacak.

Seçmenler, yerliler de dâhil olmak üzere farklı partiler, bölgeler ve kesimleri temsil eden 80 üyeli bir parlamento seçecek. Parlamento üyeleri daha sonra aralarından 1 başbakan ve 2 başkan yardımcısı belirleyecek. Başbakan ayrıca kabine üyelerini de atayacak. Bölgedeki Müslümanları ilgilendiren davalarda şeriat mahkemelerine yetki verilecek. Fakat bölgede yaşayan farklı inançlardaki kişiler şeriat mahkemelerinin hükümlerini kabul etmek zorunda olmayacak.

