HABER

Mindanao Müslümanları, 21 Ocak’ta özerklik oylamasına gidiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 04:52 | Son Güncelleme

Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında yapılan anlaşma gereğince 27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin, Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylamasıyla başlayan süreçte Bangsamoro Özerk yönetimi için 21 Ocakta halk oylaması yapılacak.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mindanao Müslümanlarının Özerk bölge oluşturmasını yol açacak olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için yapılacak referandumuna destek için Cuma günü Cotabato City’de yapılacak bir toplantıya katılacak.Halk oylamasıyla Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao Bangsamoro Müslüman Özerk Bölgesi (BARMN) oluşturulacak.

Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında yapılan anlaşma gereğince 27 Temmuz 2018’de Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin, Bangsamoro Organik Yasası’nı onaylamasıyla başlayan süreçte Bangsamoro Özerk yönetimi için 21 Ocakta halk oylaması yapılacak.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mindanao Müslümanlarının Özerk bölge oluşturmasını yol açacak olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için yapılacak referandumuna destek için Cuma günü Cotabato City’de yapılacak bir toplantıya katılacak.
Halk oylamasıyla Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao Bangsamoro Müslüman Özerk Bölgesi (BARMN) oluşturulacak. Seçim Komisyonu kayıtlarında en az 2 milyon 800 bin kişinin oy kullanacağı kaydedildi. Yapılacak referandum ile Filipin hükümeti ile Mindanao Müslümanları arasında onlarca yıl süren çatışma ve anlaşmazlıklar bitecek ve bölgede özerk bir İslami yönetim kurulacak.
Bangsamoro Organik Yasası, Filipinler’in güneyinde Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde özerk yönetim alanı kurulmasını öngörüyor. Yeni kurulacak Bangsamoro otonom bölgesi hâlihazırda var olan Mindanao Müslüman Özerk Bölgesi’ni (ARMM), Basilan, Cotabato, Lanao del Norte’de altı kasaba ve Kuzey Cotabato’da 39 barangayı kapsıyor. Bölgede yaşayanların yüzde 91’ini Müslümanlar oluşturuyor.
Referandumun kabul edilmesiyle Mindanao İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) tarafından bir geçiş hükümeti kurulacak. Geçici hükümet, 2022 yılında yapılacak seçimlere kadar hükümet yapısının oluşturulması için çalışacak.
Seçmenler, yerliler de dâhil olmak üzere farklı partiler, bölgeler ve kesimleri temsil eden 80 üyeli bir parlamento seçecek. Parlamento üyeleri daha sonra aralarından 1 başbakan ve 2 başkan yardımcısı belirleyecek. Başbakan ayrıca kabine üyelerini de atayacak. Bölgedeki Müslümanları ilgilendiren davalarda şeriat mahkemelerine yetki verilecek. Fakat bölgede yaşayan farklı inançlardaki kişiler şeriat mahkemelerinin hükümlerini kabul etmek zorunda olmayacak.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.