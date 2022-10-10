Minecraft nedir, nasıl oynanır? Minecraft oyununun mantığı ve amacı nedir?

Oyun, oyuncularına "dünyadan daha büyük" dünyalar üretme imkânı verir. Bu oyunu oynayan kişiler hayal güçlerinin sınırlarını zorlama şansı bulurlar. Kendi oluşturdukları dünyalarda sınırsız bir yaşam alanı tasarlayarak ilerleyebilirler. Üretimi bir hafta sürmüş olan bu oyun dünya çapında tercih ediliyor. Gördüğü bu ilgiyle uzun süre daha en çok oynanan oyunlar arasında kalmayı vaat ediyor.

Minecraft nedir?

Minecraft her şeyden önce bir tasarım oyunudur. Farklı dillerde oynanabilir. İsmini iki İngilizce kelimeden alır. Maden anlamına gelen mine ve işlemek anlamına gelen craft kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Yıllar boyu ilerleme sürdürmek mümkündür. Hatta dünya çapındaki oyuncular arasında bu rekoru elinde tutanlar da vardır. Oyunda ilerlenen hikâye baştan aşağı oyuncunun hayal gücüne bağlıdır.

Birden fazla platformda rahatlıkla oynanabilir. On üç yaş ve üstü hedeflenerek tasarlanmış bir oyun olsa da daha küçük çocuklar tarafından da oynanabiliyor. Hatta bazı anne ve babalar bu oyunla çocuklarının hayal dünyasının genişlediğini ve tasarım yeteneği kazandığını düşünüyor.

Oyunda korkutucu kabul edilen bazı figürler de var. Bu figürlerin de hayatta karşılarına beklemedikleri anda çıkan engelleri aşmaları konusunda çocuklara ilham verdiği düşünülüyor. Çocukları korumak adına alınabilecek önlemler de yok değil. Çünkü bu oyun bazı dijital platformlarda da oynanabiliyor. İnteraktif ve çok oyunculu olan bu alanlardan çocukları uzak tutmak mümkün.

Minecraft nasıl oynanır?

Oyun sunucular aracılığı ile bilgisayar, Xbox, Play Station, ve android veya İOS cihazlarda oynanabiliyor. Kullanıcılar tek kişilik ya da çoklu oyuncu seçeneklerini tercih edebilirler. Farklı modlar içinden seçimler yaparak oynamak da mümkündür. Bu mod dosyaları sayesinde oyuna yeni özellikler eklenir. Bu modlar da oynanan platforma göre değişiklik gösterir.

Başlangıçta oyunda hiçbir item olmadan ilerlenir. İlk görev olabildiği kadar çok ağaç edinmektir. Ancak hiçbir kesici aleti yoktur. Elleriyle parçalayabileceği tek şey ise ağaçlardır. Topladıkları her şey hammaddedir. Toplanan her şeyin dönüştürülmesi gerekir. Farklı maddelere örneğin bir kalasa dönüştürerek yardımcı aletler yapılır. Bazı parçaları birleştirerek "crafting" işlemi yapılmış olur. Zaten tüm oyunun başlıca amacı da bu crafting sayısını arttırarak ilerlemektir.

Minecraft oyununun mantığı nedir?

İçeriğinde bulunan madenler, evler, köprüler, kuleler veya kahramanlar oyuncular tarafından betimlenir. Seçilen moda göre modun gerektirdiklerini yaparak ilerlemek gerekir. Oyuna ismini veren crafting işlemi ana amaçtır. Türlü masalar üretilerek bu masalarda işlemeler yapılır. Elde edilen malzemelerle ilerlenir.

En zayıf ve kolay elde edilebilen ağaçtan sonra kaya, demir, altın ve kristal malzemeler gelir. Yine seçilen moda göre oyuncunun ana ihtiyaçları takip edilir. Örneğin oyundaki but simgesi aracılığı ile karakterin açlığı takip edilir. Oyunun temeli hayatta kalma ve sınırsız haritalar üzerinde ilerleme üzerine kuruludur.

Minecraft oyununda amaç nedir?

Kullanıcının başlıca amacı yeni dünyalar keşfetmektir. Bunu yaparken de türlü kaynaklara ulaşmalıdır.

Oyunda bulunan beş farklı tipten birini tercih ederek o tipin amaçlarına göre ilerlemek gerekir. Bu oyun tipleri şunlardır: Survival - Hayatta Kalma, Hardcore – Zorlayıcı, Adventure – Macera, Creative – Yaratıcı, Spectator – İzleyici.

Creative – Yaratıcı: En çok tercih edilen tiplerden biridir. Oyuncular bu modda topladıkları tüm malzemelere çeşitli komutlar aracılığı ile ulaşırlar. Tasarım odaklı bir moddur. Bu modu tercih eden oyuncular diğer modlara göre daha sınırsızdır. Örneğin uçma özelliğine sahiptirler. Karşılarına çıkan blok adındaki engelleri kolaylıkla yok edebilirler.

Survival – Hayatta Kalma: Bu modda kaynakları toplamanın başlıca amacı gelişmektir. Oyuncular karşılarına çıkan engelleri hayatta kalma amacıyla aşmalıdırlar. Bu engeller oyundaki yaratıklardır. Onlarla savaşarak güç kaybederler. Doğan ihtiyaçlarını yine topladıkları malzemelerle kazanırlar.

Adventure – Macera: Tüm modlarda oyuncunun karşısına çıkabilen engeller bu modda doğru materyaller ile aşılabilir. İnteraktif platformlarda bu modun birden fazla haritası bulunur. Etkileşim içinde bulunabilecekleri eşyalar ve taşlar vardır. Ancak oyuncu bu moddayken bir şey kırma yeteneğine sahip değildir.

Hardcore – Zorlayıcı: Farklı oyunlarda da oyuncuların karşısına çıkan bu modda amaç hayatta kalma modundaki amaçla benzerlik gösterir. Oyuncunun karakteri ölürse oluşturduğu tüm dünya yok olur. İçeriğindeki tüm malzemeler de silinir. Baştan yeni bir dünya kurulması gerekir.

Spectator - Seyirci: Hiçbir etkileşimde bulunmadan yalnızca diğer kullanıcıları izleyerek yapılan bir moddur. Oluşturulan dünyalar ile etkileşim kurmak mümkün değildir. Güncellemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. İzlenen kullanıcıların ve görülen yaratıkların üstlerine tıklanarak onlarla etkileşime geçmeden oynanır. Seçilen karakterin dünyası izlenerek ilerlenir.

Minecraft nasıl bir oyundur?

Yaratıcılık ve hayatta kalma yetilerine yönelik bir oyundur. Oyunun bağımlılık yaptığı söylense de hem yetişkinler hem de çocuklar için kontrol altında tutulabilir. Belli saatlerde oynanarak oyunun geliştirici yönlerini kullanmak en doğrusu olacaktır.

Tasarım yeteneklerini geliştiren hayal gücünü sonuna kadar kullanmaya yarar bir oyundur. İnteraktif platform anne babaları tedirgin etse de genel anlamda oyun yaratıcılık ve hayal gücü için yararlıdır.

Kullanılan cihaz ve tercih edilen platformda uzun saatler geçirmeye müsaittir. Paralı ve içinde satın alma seçenekleri barındıran bir oyundur. Birçok oyuna göre zararsız bir oyun olsa da başında geçirilen uzun saatler bazı sıkıntılara yol açabilir.



