Ming-Chi Kuo AirPods 3 için tarih verdi! Hayaller suya düşebilir

AirPods 3'ün tasarımı ve özellikleri için gelen sızıntıların hızı arttı. Hatta ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, Apple'ın hazırladığı ürünler arasına 'AirPods'u da ekledi. Tüm bunlar, AirPods 3'ün 23 Mart'ta düzenlenmesi beklenen Apple etkinliğinde tanıtılma ihtimalini güçlü kıldı. Fakat daha önce Apple hakkında pek çok araştırma raporu paylaşan Ming-Chi Kuo, bunun tam tersini söyleyen, yeni bir araştırma notu paylaştı.

AIRPODS 3 İÇİN HENÜZ ERKEN

Kuo'ya göre AirPods 3'ün seri üretimi henüz başlamış bile değil. Ünlü analist, Apple'ın 2021'in 3. çeyreğinde AirPods 3'ün seri üretimine başlayacağını söylüyor. Yani yakın bir tarihte AirPods 3'ün sevki gerçekleşmeyecek. En azından Ming-Chi Kuo'nun araştırma notundan çıkarılan sonuç bu. Kuo ayrıca, Apple'ın 2020'de yaklaşık 90 milyon AirPods sattığını, 2021 yılında ise satışların yaklaşık 78 milyona düşmesini beklediğini ifade ediyor.

AIRPODS 2'NİN FİŞİ ÇEKİLMEYEBİLİR

Analist Ming-Chi Kuo, AirPods 3 piyasaya sürüldüğünde Apple'ın ikinci nesil AirPods modellerini piyasada tutabileceğini de söylüyor. Ancak ünlü isim, bu konuda henüz emin değil.

