Ming-Chi Kuo'dan ilginç mini LED yorumu! Apple'ın maliyet endişelerine dikkat çeken Kuo: Yeni ürünleri bu yıl göremeyebiliriz

Apple mini LED ekranlar ile ürün gamında değişiklik yapmaya başladı. 12,9 inç iPad Pro ve 14 ve 16 inç MacBook Pro'da kullanılan mini LED ekranlara sahip yeni ürünlerin de bu yıl piyasaya çıkması muhtemeldi. Ancak Ming-Chi Kuo bu konuda önemli detaylar aktardı.

MING-CHI KUO'NUN MINI LED TAHMİNİ! BU YIL NELER OLACAK?

Kuo, attığı bir tweet'te "Apple, maliyet endişeleri nedeniyle bu yıl yeni mini LED ürünlerini piyasaya sürmeyebilir." dedi. Daha sonra bir tweet daha atan Kuo, "Daha doğrusu, 2022'de yeni mini LED ekrana sahip yeni ürünler olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Kuo'dan e-posta yoluyla daha fazla ayrıntı istendiğini aktaran internet sitesi MacRumors, ünlü analistin 2022'de yalnızca Apple'ın 12.9 inç iPad Pro gibi mevcut mini LED ürünlerinin güncellenebileceğini ve bu yıl mini LED'lere geçiş için ek ürün bulunmadığını söyledi. Örneğin Kuo, Apple'ın bu yıl 11 inç iPad Pro'yu mini LED ekranla güncellemesini beklemediğini de ifade etmiş.

Apple'ın mini LED ekranlı mevcut ürünleri arasında 12,9 inç iPad Pro, 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro yer alıyor.

Kuo'nun tweeti doğruysa, bu yeni tanıtılan Studio Display'in 2022'de mini LED versiyonunun da olmayacağını gösteriyor.

