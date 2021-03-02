HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunun odağında iPhone 13'ün özellikleri var!

Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunun odağında iPhone 13'ün özellikleri var!

02.03.2021 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunun odağında iPhone 13'ün özellikleri var!

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni bir rapor yayınladı. Kuo'nun raporunun odağında ise iPhone 13'ün tasarımı ve iPhone 13'ün özellikleri var. Rapora göre iOS kullanıcılarının iPhone X'ten beri pek sıcak bakmadığı iPhone çentiği, bu yıl değişebilir. Ancak gelecek iPhone'lar hakkında ilginç iddialar da söz konusu.

iPhone 13 için gelen sızıntılar hız kazandı. Geçtiğimiz gün, iPhone 13'ün 1 TB depolama seçeneği ile geleceğine dair bir sızıntı paylaşılmıştı. Üstelik bu sızıntı, özel bir yatırım şirketinin analistleri tarafından öne sürülmüş bir iddiadan oluşuyordu. Analistler, bu iddianın kaynağı için tedarik zinciri kaynaklarını işaret etti. Şimdi ise ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13 için yeni bir rapor paylaştı.

KUO'YA GÖRE İPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ

MacRumors tarafından elde edilen araştırma notunda Ming-Chi Kuo, iPhone 13 modellerinin hepsinin daha küçük bir çentiğe sahip olacağını ve iki Pro modelinin ise 120Hz yenileme hızı için düşük güçlü LTPO ekran teknolojisiyle donatılacağını söyledi. Kuo ayrıca, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisinde olduğu gibi dört modelden oluşacağını, hepsinde Lightning girişinin yer alacağını ve modellerin Qualcomm'un Snapdragon X60 modemi ile birkaç 5G ağ geliştirmesi sunacağını söyledi.

iPhone 13

Ünlü analist, iPhone 13 Pro modellerinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ultra geniş açılı kamera bulunmasını da bekliyor. Kuo'nun iPhone 13'ün bataryası konusunda kafasında soru işareti olanlara da söyleyecekleri var. Zira Kuo'ya göre tasarım değişiklikleri sayesinde iPhone 13 modelleri, iPhone 12 modellerine kıyasla daha büyük pil kapasitelerine sahip olacak. Ancak bu iPhone 13 modellerini biraz daha ağır bir hale getirecek.

SAMSUNG TARZI DELİKLİ EKRAN MI?

Kuo'nun raporu ayrıca Apple'ın 2022 ve 2023 iPhone serileri hakkında bazı bilgiler de içeriyor. Analiste göre, önümüzdeki yıl en azından bazı iPhone modellerinde Samsung tarzı delikli ekran çentiği yer alacak. Kuo, bunun Face ID için ne anlama geleceğini söylemedi. Apple'ın ayrıca 5G bağlantılı yeni bir SE modeli hazırladığı ve şirketin 2022'nin ilk yarısında piyasaya sürebileceği daha hızlı bir işlemci hazırladığı bildiriliyor.

Yeni rapor: iPhone 13, 1 TB depolama seçeneği sunacak!Yeni rapor: iPhone 13, 1 TB depolama seçeneği sunacak!

APPLE'IN KATLANABİLİR İPHONE PLANLARI

Ming-Chi Kuo, geniş kapsamlı raporunda katlanabilir iPhone'a da değinmeden geçemedi. Kuo, Apple'ın katlanabilir iPhone planları hakkında bir bilgi paylaştı ve şirketin 2023'te 7,5–8 inç ekrana sahip bir cihaz piyasaya süreceğini belirtti.

iPhone 13'ün daha önce tamamen kablosuz bir tasarıma geçeceğine yönelik iddialar vardı. Ancak görünüşe bakılırsa Lightning girişi yeni iPhone serisinde de yerini koruyacak. Ancak genel olarak bakıldığında iPhone 13 için öngörülen geliştirmeler, 2022 yılında çıkması beklenen nokta çentikli iPhone ve yeni iPhone SE hakkındaki bilgiler iPhone severleri biraz umutlandırabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Apple takipçilerine müjde! Bu ay resmiyet kazanabilirApple takipçilerine müjde! Bu ay resmiyet kazanabilir
Tekasür suresinin anlamı ve faziletiTekasür suresinin anlamı ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışan darp edilmişti! Bir saldırı daha

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışan darp edilmişti! Bir saldırı daha

Çukur'da son savaşı meşhur sözüyle başlattı! Sosyal medyayı sallayan final

Çukur'da son savaşı meşhur sözüyle başlattı! Sosyal medyayı sallayan final

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Instagram Live Rooms: Canlı yayınlarda yeni dönem başlıyor!

Instagram'da ''aynı anda 4 kişiye izin veren'' değişiklik!

Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı

Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı

Apple iPad Pro 2021 bu ay resmiyet kazanabilir

Apple takipçilerine müjde! Bu ay resmiyet kazanabilir

Apple iPad Pro 2021 bu ay resmiyet kazanabilir

Apple takipçilerine müjde! Bu ay resmiyet kazanabilir

Microsoft Surface Duo 2 için start verildi

Microsoft Surface Duo 2 için start verildi

OnePlus 9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

OnePlus 9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.