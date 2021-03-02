Ming-Chi Kuo'nun yeni raporunun odağında iPhone 13'ün özellikleri var!

iPhone 13 için gelen sızıntılar hız kazandı. Geçtiğimiz gün, iPhone 13'ün 1 TB depolama seçeneği ile geleceğine dair bir sızıntı paylaşılmıştı. Üstelik bu sızıntı, özel bir yatırım şirketinin analistleri tarafından öne sürülmüş bir iddiadan oluşuyordu. Analistler, bu iddianın kaynağı için tedarik zinciri kaynaklarını işaret etti. Şimdi ise ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13 için yeni bir rapor paylaştı.

KUO'YA GÖRE İPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ

MacRumors tarafından elde edilen araştırma notunda Ming-Chi Kuo, iPhone 13 modellerinin hepsinin daha küçük bir çentiğe sahip olacağını ve iki Pro modelinin ise 120Hz yenileme hızı için düşük güçlü LTPO ekran teknolojisiyle donatılacağını söyledi. Kuo ayrıca, iPhone 13 serisinin iPhone 12 serisinde olduğu gibi dört modelden oluşacağını, hepsinde Lightning girişinin yer alacağını ve modellerin Qualcomm'un Snapdragon X60 modemi ile birkaç 5G ağ geliştirmesi sunacağını söyledi.

Ünlü analist, iPhone 13 Pro modellerinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ultra geniş açılı kamera bulunmasını da bekliyor. Kuo'nun iPhone 13'ün bataryası konusunda kafasında soru işareti olanlara da söyleyecekleri var. Zira Kuo'ya göre tasarım değişiklikleri sayesinde iPhone 13 modelleri, iPhone 12 modellerine kıyasla daha büyük pil kapasitelerine sahip olacak. Ancak bu iPhone 13 modellerini biraz daha ağır bir hale getirecek.