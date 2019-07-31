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-MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN 'KEMERLİ' KAVGASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı. Sürücülerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırırken, kavgayı yolcular ayırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, Yenibosna, Kuleli Durağı'nda dün akşamüstü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı hatta çalışan iki minibüs şoförü arasında yolcu alma yüzünden kavga çıktı. Araçlarından inen iki sürücü tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kavgayı araya giren yolcular ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Elinde kemerle saldıran şoför
-Kavgayı ayırmaya çalışan yolcular
-Detaylar

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