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Minibüsle çarpışan otobüsün şoförü direksiyon başında uyuya kalmış! 3 yaralı

14.10.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta minibüsle çarpışan yolcu otobüsünde şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi. Şehirlerarası istikamette ilerleyen otobüste 3 kişi yaralandı.

Minibüsle çarpışan otobüsün şoförü direksiyon başında uyuya kalmış! 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-Ankara karayolu üzerinde Banaz ilçesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. M.A. kontrolündeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.B. idaresindeki şehir içi toplu taşıma aracına çarptı.

EKİPLER YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcu otobüsündeki 3 yolcu, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular şoför M.A.’nın uyuduğunu iddia ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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