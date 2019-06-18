Minibüste bulduğu 20 bin tl değerinde altınları sahibine teslim etti

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de minibüs şoförü, aracında bulduğu altın dolu çantayı, içindeki kuru temizleme şirketine ait kartvizitten ulaştığı sahibine teslim etti..

Halkalı'dan Küçükçekmece'ye gitmek için geçen Pazar günü bir minibüse binen Ayten Ocak içinde bir miktar para ve altınların olduğu çantayı minibüste unuttu. Minibüs şoförü Sezgin Yavuz, bir süre sonra arka koltukta bir çantanın olduğunu fark etti. Çantanın içini açan Yavuz, 20 bin lira değerinde altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Yavuz, çantanın içinde bulduğu kuru temizleme şirketine ait kartvizitten Ayten Ocak'a ulaştı. Yavuz, Ayten Ocak'ı Halkalı'da bulunan Minibüs ve Kamyon Şoförleri Esnaf Odası'na çağırarak çantasını teslim etti.

"DİĞER MESLEKTAŞLARIMIN DA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUM"

Minibüs şoförü Sezgin Yavuz, "Yolcumu aldım son durağa bıraktım. Sonra minibüs durağına geldim. Aracın içine baktığım zaman, çantayı fark ettim. İçine baktığımda, bir miktar para ve altın buldum. Daha sonra sahibine ulaşmak için çantaya baktığımda bir kuru temizleme şirketine ait kartvizit buldum. Kuru temizleme şirketinin müşterisi olduğunu öğrendim. Onlarla irtibata geçtim. Onlarla beraber şoförler odasına gelerek çantayı verdim. Bu konuda diğer meslektaşlarımın da duyarlı olmasını istiyorum. Diğer insanlar da mağdur olmasın" dedi.