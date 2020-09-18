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  4. Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi

Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesine, seyir halindeki minibüsün önüne atlayan 4 yaşındaki çocuk, ezilerek hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi'nde annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Davut Işık, karşıdaki annesinin yanına gitmek için yola fırladı. Minik Davut, bu sırada hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan S.Y. idaresindeki minibüsün altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Davut Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şırnak'a sevk edilirken, kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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