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Minik dostlarınızın evde keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak ürünler

16.01.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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Patili dostunuzu dondurucu soğuklarda dışarı çıkarmak yerine evde günlük egzersiz ihtiyacını karşılamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Evde yapılan basit egzersiz hareketleriyle onu hareketli tutabilir, oyalayabilirsiniz. Patili dostunuza enerjisini ve yaratıcılığını kullanabileceği aktiviteler sunacak oyuncakları sizin için seçtik.

Minik dostlarınızın evde keyifli vakit geçirmesine yardımcı olacak ürünler

İyice soğuyan havalar yüzünden dışarı çıkmak çoğu kişiye zor gelmeye başladı, özellikle de evcil hayvan sahipleri patili dostlarını dışarıya çıkarmak yerine evde oyalamanın yollarını aramaya başladı. Patili dostlarımızı evde sıkılmadan eğlendirmenin elbette birçok harika yolu var. Dondurucu soğuklarda dışarı çıkarmak yerine onlara evde keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak mükemmel bir ortam sunabilirsiniz. Nasıl mı? Haydi, patili dostlarınızı sıcacık evin içinde oyalayacak birbirinden eğlenceli oyuncaklara birlikte bakalım.

1. Catit 2.0 Kişisel Bakım Seti

Adsız tasarım - 2024-01-16T150738.774

Tatlı kedinizin istediği zaman kendini temizleyebileceği ve bundan çok keyif alabileceği Catit 2.0 Kişisel Bakım Seti ile tanışmaya ne dersiniz? Kedileriniz için kendilerini rahatlatma fırçası olarak ifade edebileceğimiz bu ürün, kediniz için sürekli bir ovuşturma kaynağı sağlar ve bu da onların rahatlamasına ve eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olur. Kolayca temizlenebilir. Gevşek tüylerin alınmasına ve toplanmasına yardımcı olur. Catnip (Kedi Nanesi) bölmesi, tutucu, yapışkan şeritler ve saman otu ile dayanıklı bir fırça içerir. Siz yanında olmasanız bile kediniz kendi kendine bakımını yapabilir.

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2. RAIKOU Kedi Naneli Pofuduk Oyuncak

Adsız tasarım - 2024-01-16T151622.934

İçinde bulunan catnip (kedi nanesi) ile kedinizi rahatlatacak, sarılabilecekleri pofuduk bir oyuncak arayışındaysanız RAIKOU Kedi Naneli Pofuduk Oyuncak tam size göre diyebiliriz. Kedinizin keyfini artırmak için iç kısmında kedi nanesi bulunan bu oyuncak, kedinizin ilgisini çekecek, keyifli anlar yaşamasını sağlayacak. Bizden söylemesi, bu ürün kaçmaz.

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3. DogMozz Çek Bırak Top Fırlatıcısı Oyuncak

Adsız tasarım - 2024-01-16T152838.100

DogMozz Çek Bırak Top Fırlatıcısı Oyuncak, köpeğinizin yorulmadan topu uzağa fırlatmasını sağlayan bir ürün. Pratikliği, sağlamlılığı ve uygun fiyatıyla öne çıkan bu oyuncak köpeğinizin yeni eğlencesi olmaya aday! Kendi topu yerine bir tenis topu da kullanabileceğiniz bu ürüne bakmadan geçmeyin!

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4. Busstier Store Otomatik Hareket Eden Akıllı Kedi Topu Oyuncağı

Adsız tasarım - 2024-01-16T152244.044

Busstier Store Otomatik Hareket Eden Akıllı Kedi Topu Oyuncağı, evcil dostlarınızın ilgisini çeken hareketli tasarıma sahip. İki rengi olan ürün, stok durumuna göre yeşil ya da pembe olarak gönderilir. Uzun süreli kullanım için sağlam ve dayanıklı malzemeden üretilen oyuncak, kedinizin veya köpeğinizin merakını ve dikkatini çeker, pozitif oyun deneyimi sağlayarak enerjilerini yönlendirir.

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5. Fdit USB Hareket Aktif Kedi Lazer Oyuncak

Adsız tasarım - 2024-01-16T152508.843

Kediniz kırmızı lazer noktaları kovalamayı seviyorsa, Fdit USB Hareket Aktif Kedi Lazer Oyuncak'ına kesinlikle bayılacak. Oyuncak, patili dostunuzun avlanma içgüdülerini harekete geçirir ve saatlerce etkileşimli oyun sağlar. Bu etkileşimli kedi oyuncağı duvarlara, pencerelere veya dolaplara kolaylıkla kurulabilir. Ellerinizi serbest bırakarak kedinizi egzersiz yapmaya ve sağlıklı ve aktif kalmaya teşvik eder.

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6. Tower of Tracks Toplu Yuvarlak Kedi Oyuncağı

Adsız tasarım - 2024-01-16T152732.069

Tower of Tracks Toplu Yuvarlak Kedi Oyuncağı, 3 katlı ve her katına oyuncak top koyulabilen, kedinizin ilgisini uzun süre üzerinde tutacak bir ürün. Siz evde yokken kedinizin hareketli kalmasını sağlayacak bir oyuncak arıyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Zilli toplar sayesinde ekstra ilgi çekici olan bu oyuncak kedinizin vazgeçilmezi olacak.

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7. Hamiledyi Çiviler için Çift Taraflı Köpek Çizik Pedi

Adsız tasarım - 2024-01-16T150852.984

Hamiledyi Çiviler için Çift Taraflı Köpek Çizik Pedi, köpeğinizin eğlenceli bir şekilde oyun oynarken tırnaklarının da bakımını yapan bir nevi tırnak törpüsü görevi gören çift taraflı bir tırmalama tahtası. Her cins, boyut ve yaştaki köpekler için uygun olan bu ürüne köpeğinizi alıştırmak için onu minik mamalarla ödüllendirebilirsiniz.

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8. Smart Paws İnteraktif Pet Bulmaca Oyuncağı

Adsız tasarım - 2024-01-16T151751.064

Köpekler için can sıkıntısının önüne geçen oyalayıcı bir oyuncak arayışındaysanız Smart Paws İnteraktif Pet Bulmaca Oyuncağı'na bakmadan geçmemenizi tavsiye ederiz. Hızlı yemek yiyen evcil hayvanlar için de ideal çözüm sunan bir interaktif evcil hayvan yapbozu olan ürün, köpeklerin kaygılarını ve yıkıcı davranışlarını önlerken aynı zamanda onları eğlendirip oyalar.

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9. Honorall Interaktif Ödül OyuncaĞI

Adsız tasarım - 2024-01-16T151904.981

Köpeğinizin can sıkıntısına son verirken onun enerjisini de doğru şekilde yönlendirebileceği bir otomatik tenis topu atıcı, Honorall Interaktif Ödül Oyuncağı. Köpeğinizi eğitmek için de kullanabileceğiniz çok kullanışlı bu ürün, özellikle enerjisi hiç bitmeyen ve bu soğuk günlerde dışarıda yeterince koşamayan köpekler için ideal.

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10. YANWIN Kalp Atışı Köpek Oyuncak

Adsız tasarım - 2024-01-16T151237.848

Uzun süre evde kaldıktan sonra endişelenmeye başlayan evcil dostlarınızı sakinleştiren bir peluş oyuncak mı arıyorsunuz? Yanıtınız "Evet!" ise YANWIN Kalp Atışı Köpek Oyuncak tam patili dostunuza göre! Ekstra sevgiye ihtiyaç duyan köpekler için sevimli mi sevimli bu oyuncağın içinde atan minik bir kalbi de var.

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11. Fiakup İnteraktif Top

Adsız tasarım - 2024-01-16T152038.928

Köpeğinizin çok seveceği akıllı bir arkadaş, Fiakup İnteraktif Top. Köpeğinize iyi bir dinlenme dengesi sağlayarak 10 dakikalık aktif oyun ve 30 dakikalık uyku modu sunuyor. Bu eğlenceli topun 3 modu var; pasif, normal ve yumuşak mod. Açıldığında, otomatik olarak hareket ediyor, sallanıyor veya zıplıyor. Farklı köpek oyunlarına uyacak şekilde bunlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

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12. Nyicey Köpekler Pet Snuffle Topu

Adsız tasarım - 2024-01-16T153000.941

Nyicey Köpekler Pet Snuffle Topu, köpeğinizin kaygı, stres ve can sıkıntısını giderecek bir interaktif köpek oyuncağı.Yiyecekleri saklayın ve evcil hayvanınızın koku alma duyusunu eğitmek için köpeğinizi yiyecek kokusunun kaynağını koklamaya teşvik edin.

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Kaynak: Onedio

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