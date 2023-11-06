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Tüy derdine son! Evcil hayvan sahipleri buna bayılıyor

02.11.2023 17:36 | Son Güncelleme:
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Tüylenip tiftiklenen kazaklarınızı, kabanlarınızı temizlemek ilk günkü haline getirmek mi istiyorsunuz? Yoksa evinizdeki minik dostunuzun tüyleriyle kaplanan koltuklarınızı tüylerden arındırmak mı? Yanıtınız herhangi birine bile "Evet" ise doğru yerdesiniz. Sizi harika bir ürünle tanıştırmaya geldik! Tüy ve tiftik derdine son vererek hayatınızın kolaylaştıracak ürünü gelin tanıyalım.

Evcil hayvan sahibiyseniz, minik dostlarınızın tüyleri zaman zaman evinizde ve eşyalarınızda yayılabilir. Tüy ve tiftik toplama cihazları, bu tüyleri hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar. Cihazlar toz ve alerjenleri hapsederek alerjik reaksiyonların oluşma riskini de azaltır. Ayrıca mobilya, halı ve diğer ev eşyalarınızın temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olur. Siz de tüylerden ve tiftiklerden sonsuza kadar kurtulmak niyetindeyseniz kullanıcıların favorisi bütçe dostu bir ürünle tanışıp hayatınıza pratiklik katabilirsiniz. Sizin için Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı'nı inceledik.

Tertemiz bir yaşam alanı için olmazsa olmaz: Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı (Xiaomi Türkiye Garantili)

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Güçlü motoru sayesinde kıyafetlerinizdeki tüy ve tiftikleri kolayca toplayabilen Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı, hem hassas kumaşlarda hem de kalın kumaşlarda kullanılabiliyor. Şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan ürün, herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Cihazın üst kısmındaki tüy toplama haznesi kolayca çıkartılıp boşaltılabiliyor. Bu sayede kullanım sonrası pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Farklı hız ayarlarına sahip ürün daha yoğun tüylerin olduğu alanlarda yüksek hızda çalıştırılabiliyor. Tam şarj edildikten sonra yaklaşık 90 dakika kullanılabiliyor. Bu, birçok giysinin aynı seans içinde temizlenmesine olanak tanıyor. Cihaz, tüylerin ve tiftiklerin yanı sıra süet veya yün gibi kumaşlardaki kirleri de temizleyebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün orijinal ve yapması gereken işi yapıyor. Elbiselerde ve başka tekstil yüzeylerinde denedim tiftikleri toparlıyor. Şarj kısmının Type-C olması da güzel olmuş, evrensel standart o artık çünkü. Bence elinizin altında olması gereken bir ürün. Özellikle yıkama sonrası tiftiklenen kıyafetler için birebir."

  • "Ürün gerçekten çok kullanışlı, pratik ve işlevsel. Ben çok memnunum. Tüyleri topakları çatır çatır topluyor. Kargoyu cumartesi akşam sipariş ettim, pazar sabah teslim ettiler. Bu nasıl bir hızdır, ürün stoklarının ve sayısının artmasıyla rakiplerini pazardan bile silebilir Amazon."

  • "Ürünü koltuk ve kıyafetlerde denedik gerçekten harika. Atmayı düşündüğüm hırkamı yeni gibi yaptı uygun fiyat hızlı teslimat için Amazon’a teşekkürler, yeni adresimiz burası artık."
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