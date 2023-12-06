Kedi kumu temizlemekten bıkanlar için en iyi otomatik kedi tuvaletleri

Evinizi paylaştığınız minik dostlarınızın sağlıklı şekilde beslenebilmesi kadar rahatça ihtiyaçlarını karşılayabilmesi de oldukça önemli. Kedi sahiplerinin evinde mutlaka bulunması gereken otomatik kedi tuvaletleriyse onlara konforlu kullanım imkânı sunarken size de birçok kolaylık sunuyor. Otomatik olarak kendi kendini temizleyebilen modeller sayesinde sürekli kum temizleme derdinden kurtulabilirsiniz. İşte sizi büyük bir yükten kurtaracak olan o harika modeller!

1. Yüksek kalite, son teknoloji: Pet Safe Petsafe Scoopfree Yeni Nesil Otomatik Kapaklı Kedi Tuvaleti

Kedinizin tuvaletini kürek ve çöp poşeti kullanarak temizlemek artık sizi yoruyorsa hemen bir Pet Safe Petsafe Scoopfree Yeni Nesil Otomatik Kapaklı Kedi Tuvaleti sipariş edebilirsiniz. Teknolojik özellikleri sebebiyle çok sevilen ve tercih edilen bu cihaz, kapalı tasarımıyla evcil hayvanınız ihtiyacını giderirken dışarıya kum dökmesini engeller.

Yeni nesil bu cihaz sayesinde kazıma, doldurma, boşaltma gibi zahmetli işleri yapmak zorunda kalmadan kusursuz temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Üründe kullanılan ve klasik kedi kumlarının aksine çok daha kaliteli olan, kokuyu beş kata kadar daha iyi hapseden özel kristal kumun farkını da göreceksiniz.

Kullanıcı yorumları

Üründen duyduğu memnuniyeti açıklayan bir kullanıcı, kedi tuvaletinin tüm kötü kokuları yok ettiğini ve daha az sıklıkla değiştirildiğini dile getiriyor.

2. Etrafı kirletmeyen ve kokuyu önleyen harika bir seçenek: Catit Smart Sift Otomatik Kedi Tuvalet Kabı

Kedi tuvaleti yüzünden evinizin sürekli olarak kirlenmesinden ve ortaya çıkan kötü kokudan rahatsızlık duyuyorsanız bu duruma çözüm getirebilmek için Catit Smart Sift Otomatik Kedi Tuvalet Kabı'nı satın alabilirsiniz. Çok fonksiyonlu bu ürün etrafın kirlenmemesi ve kötü kokunun giderilmesi için özel olarak tasarlanır.

Cihazın özel temizleme mekanizması sayesinde kullanım kolaylığının yanı sıra kum tasarrufu avantajı da yaşayabilirsiniz. Ayrıca kedi tuvaletinin kapaklı olması sayesinde minik dostunuz etrafa kum sıçratmaz. Yan kısımdaki kolla yapılan çek ve yenile sistemiyle kedinizin atıklarının kolayca toplanmasını sağlayabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Ürünün malzeme kalitesine değinen bir kullanıcı, uzun süreli kullanımlara uygun olduğunu ve hem kediler hem kullanıcılar adına büyük rahatlık sunduğunu dile getiriyor. Bir başka kullanıcıysa ürünün 5 kilogramlık kedisi için yeterli büyüklüğe sahip olduğunu söylerken dışarıya koku çıkışının da engellendiğini ifade ediyor.

3. Minimal tasarım: Petkit Pura X Akıllı Kedi Tuvaleti

Petkit Pura X Akıllı Kedi Tuvaleti sayesinde temizlik konusunda işinizi bir hayli kolaylaştırabilirsiniz. Minimal ve şık tasarımlı cihazı evinizde istediğiniz yere yerleştirebilir, rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Üründe akıllı koku giderici sprey bulunmasıysa evinizdeki kötü kokudan kurtulmanıza yardımcı olur.

Birden fazla kedinin kullanabilmesi için tasarlanan tuvaleti, 7 litrelik atık haznesi sayesinde 10 gün boyunca temizliğe ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz. Akıllı telefonlar üzerinden uygulama ile cihazda birçok ayarı yapabilir ve çeşitli komutlar verebilirsiniz. Güvenlik sistemine sahip olan akıllı tuvalet, hassas sensörleri sayesinde olası kazaları da önceden algılar ve gerekli önlemi almak için kendini kapatır.

Kullanıcı yorumları

Üründen memnun kalan bir kullanıcı cihazın koku sorununu ortadan kaldırdığını dile getiriyor. Kurulumunun çok kolay olduğunu ifade eden başka bir kullanıcı ise cihazın sessiz çalışmasından oldukça memnun.

4. Açık tuvalet kullananlara: PetSafe Scoopfree Yeni Nesil Otomatik Kedi Tuvaleti PAL19-17124

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Özel bir kumla kullanılan PetSafe Scoopfree Yeni Nesil Otomatik Kedi Tuvaleti PAL19-17124 sayesinde minik dostunuzun rahat edebilmesini ve evinizin daha temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Kediniz tuvaleti terk ettiğinde cihaz tırmıkla kendi kendine atıkları toplamaya başlar. Atılabilir kum kutusu plastik iç korumayla dışarıya sıvı sızmasını da engeller.

Zamanı geldiğindeyse kullan-at kristal kum kutusunu atıp yerine kolayca yenisini koyabilir ve ürünü kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca cihazın üzerindeki sayaçtan kedinizin tuvaleti kaç kez kullandığını görebilir ve bu sayede tuvalet rutininde oluşabilecek herhangi bir değişikliği erkenden fark edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Ürünü satın alan bir kullanıcı; ürünün çöp yönetimi konusunda pratik kullanımlı ve ezber bozan bir tuvalet olduğunu, bu sebeple de çok memnun kaldığını ifade ediyor.

5. Geniş hacimli bir seçenek: Ubtech UCAT C10 PRO Smart Cat Litter Box

Yoğun çalışıyorsanız Ubtech UCAT C10 PRO Smart Cat Litter Box ile sürekli kum temizleme derdinden kurtulabilirsiniz. Kendi kendini temizleyebilen bu akıllı cihaz, dönebilen silindir haznesiyle güvenli ve yenilikçi atık toplama imkânı sunar. Her boyutta ve ağırlıkta kediye uygun olan tasarım, birden çok kedinin de kullanabilmesine imkân tanır.

Tartı sistemi ve entegre mobil uygulamasıyla pratik kullanım olanağı tanıyan cihaz, tek bir tuşla kum temizleme ve atık boşaltma avantajıyla kedilerinizin bakımını bir hayli kolaylaştırır. Cihazın mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek siz evde yokken de çeşitli komutlar verebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

Ürünün hayatı kolaylaştıran bir cihaz olduğunu açıklayan bir kullanıcı, otomatik tuvaleti kedisinin de çok sevdiğini söylüyor. Ayrıca cihazın Türkçe olmasının da büyük bir avantaj olduğunu ekliyor. Bir diğer kullanıcıysa ürünün kurulumunun kolaylığına değiniyor. Bunun yanı sıra iki kedi için de son derece ideal olduğunu ve cihazın kayıt özelliği sayesinde minik dostlarının ürünü ne sıklıkla kullandığını kolayca takip edebildiğini açıklıyor.

6. Pratik kullanım avantajı: Omega Paw Elite EL-RA20-1 Kendi Kendini Temizler Kedi Tuvaleti

Omega Paw Elite EL-RA20-1 Kendi Kendini Temizler Kedi Tuvaleti, geniş hacimli tasarımıyla hem kedileri hem sahiplerini fazlasıyla mutlu ediyor. Ek fonksiyonlu entegre kedi tuvaleti, krom kaplama kilit klipsleriyle son derece kolay bir kurulum ve kullanım imkânını sizlere sunuyor.

Kürek kullanmanıza gerek kalmadan kumdaki atıkların temizlendiğinden emin olabilirsiniz. Kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan ürün, kediniz tuvaleti kullandıktan sonra atık kumu ayırır ve bir kâseye boşaltır. Kapalı şekilde tasarlanan ürün ayrıca kedi kumunun kedi patilerinde dışarıya taşınmasını önler. Bu sayede eviniz de tertemiz kalır.

Kullanıcı yorumları

Ürünü çok seven bir kullanıcı, cihazın işini en iyi şekilde yaptığını ve birden fazla kedi için uygun olduğunu ifade ediyor. Ayrıca ürünü kalite ve fiyat karşılaştırması açısından da mükemmel olarak değerlendiriyor.

7. Uzaktan kumandalı bir model: Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

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Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, sürekli kum temizlemekle zamanını harcayanların kurtarıcısı oluyor. Evinizde temizliğin ve rahatlığın konforunu yaşamanıza yardım edecek ürün, kum temizliğini otomatik olarak yönetir. Yenilikçi ürün, minik dostunuzun dışkı ve idrarını pratik şekilde hızlıca temizler.

65 litrelik geniş hacimli kedi tuvaletini uzaktan kumanda edebilmek için akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulamadan yararlanabilirsiniz. 9 litrelik çöp bölümü sayesinde yaklaşık 15 güne kadar yetecek alan sunan cihazda zaman ayarı da yapabilirsiniz. Cihazın kolay ve kullanıcı dostu paneli, size işleyişi pratik şekilde yönetebilmenize imkân tanır.

Kullanıcı yorumları

Ürünün büyük rahatlık sağladığını belirten bir kullanıcı, modeli özellikle çalışan ve fazla vakti olmayanlara öneriyor. Bir başka kullanıcı ise elinde temizlik küreğiyle gezmesine gerek kalmadığını, ürünün tüm temizliği yaptığını, ona sadece çöpü çıkarmanın kaldığını dile getiriyor.

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