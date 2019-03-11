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Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

İzmir'de göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen, ancak serebral palsi (beyin felci) olan 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın hayatını kabusa çeviren olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Küçük Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen, bunun görevlilerce fark edilmediği, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği belirtildi.

Torbalı'da ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu, beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege'ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi teşhisi konuldu. Hastanede kaldığı ilk bir ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü.

SKANDALIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın hemen ardından İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra, bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanede bulunan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yaptıkları, bu nedenle de kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi.

Ancak bilirkişi raporuna, ailenin avukatları Emre Eyiol, Ahmet Sulak ve Eda Sulak itirazda bulundu. Avukatlar itirazlarında, anestezi sırasında kullanılan ve uzmanların incelediği drager cihazının verilerine yer verdi. Hastanın başında bulunan drager cihazının kurulması, işletilmesi ve verilerinin değerlendirmesinden sorumlu uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, tüm kusurların gözler önüne serildiği belirtildi. Buna göre, Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, anestezi maskesinin yüze tam oturtulmadığı, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği ileri sürüldü.

Ailenin avukatları, görevliler hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti.
Ege'nin annesi İpek Yeşilçam, başka çocukların da aynı hataların kurbanı olmaması için sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Torbalı Devlet Hastanesi ege avcı

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