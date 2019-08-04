Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

KÖYLÜLER UYARDI İDDİASI



Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi.

Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde köy içinde viraja geldiği sırada Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.

Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

Öte yandan Twitter'da,sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

Kaynak: DHA



