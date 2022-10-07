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Minik Kadir'i işkenceyle öldürmüştü! Mahkemede kan donduran sözler

07.10.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, geçen mayıs ayında 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü iddia edilen Onur Gezer, hakim karşısına çıktı. Gezer, iddiaları reddederek "Kadir hayatını kaybetmeden önce düşerek kafasını çarpmıştı, sabah saatlerinde ise fenalaştı" dedi.

Minik Kadir'i işkenceyle öldürmüştü! Mahkemede kan donduran sözler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekten yargılanan baba mahkemede iddiaları reddetti.

Ankara'da Onur Gezer, 17 Mayıs'ta fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirdi ve çocuğun duvardan düştüğünü iddia etti. Kadir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polislere haber verdi. Ardından gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'alt soydan birini kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı baba Onur Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

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"HAYATINI KAYBETMEDEN ÖNCE DÜŞEREK KAFASINI ÇARPTI"

Ankara 34'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Onur Gezer, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunmasını yapan Gezer, oğlu Kadir'i öldürmeye yönelik bir eyleminin olmadığını, çocuğu terbiye etmek için bazen tokat attığını söyledi. Gezer, "Kadir hayatını kaybetmeden önce düşerek kafasını çarpmıştı, sabah saatlerinde ise fenalaştı" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR DETAYI

Kadir'in cinsel istismara uğradığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporundaki detayların hatırlatılması üzerine sanık Gezer, kaşıntısının geçmesi için çocuğun vücuduna krem sürdüğünü, mahrem yerlerinde kendisine ait DNA örneklerinin bu şekilde bulaşmış olabileceğini iddia etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki eksik evrakların giderilmesine, sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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Ankara Altındağ
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