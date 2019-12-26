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  4. "Minik kalpler üşümesin, minik ayaklar donmasın" diyerek çocukları sevindirdiler

"Minik kalpler üşümesin, minik ayaklar donmasın" diyerek çocukları sevindirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

"Minik kalpler üşümesin, minik ayaklar donmasın" diyerek çocukları sevindirdiler

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir grup genç, hazırladıkları "Minik kalpler üşümesin, minik ayaklar donmasın" projesi kapsamında 79 öğrenciye bot ve mont hediye etti.

Çağlayancerit Gençlik Platformu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kışlık giysi yardım kampanyası başlattı.

Kampanya ile hayırseverlerden temin edilen bot ve montlar, Çağlayancerit ve Fatih İlkokulu'ndaki çocuklara platform üyelerince dağıtıldı.

Platformdan yapılan açıklamada, "Öğrenciler için neler yapabiliriz?" fikriyle yola çıkıldığı belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Sıcacık kalplerindeki tebessüm yüzlerine yansısın diye, eğitim ve öğretim hayatlarında önlerinde bulunan bir engeli kaldırmak için değerli dostlarımızın da desteğiyle öğrenci kardeşlerimize yardımları ulaştırdık. Biz oldukça, birlik oldukça, sahiplendikçe, güzel, aydınlık yarınlara en küçüğümüzden, en büyüğümüze omuz omuza ilerledikçe kuvvetli şekilde yol alırız. Çocuklarımız, yüreği güzel insanlar sayesinde bot ve mont sahibi olarak artık okullarına üşümeden gidip gelebilecekler. Emeği geçen tüm hayırseverlere ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kış mont öğrenci

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