Minimalist yapıda, hafif ve kullanışlı

Pebble M350, kablosuz bir mouse. İster beraberinde gelen USB alıcısı aracılığıyla kullanın, isterseniz de Bluetooth düşük enerji bağlantısı üzerinden ilerleyin. Masaüstü PC’niz, tabletleriniz ve laptopunuz için güzel bir ürün.

Onu ön plana çıkaran bir diğer özelliği ise, kolay kullanılabilirliğinin yanında, oldukça sessiz çalışması. Bu sayede en sessiz ortamda çalışırken bile çevrenizdekileri rahatsız etmemiş olacaksınız.

Pebble M350 mouse, pil dahil 100 gram ağırlıkta. Tek AA pille çalışıyor, ki bu pilin de mouse’un içinde geldiğini belirtelim.

Ürün, kirli beyaz, grafit, okaliptus yeşili, mavi ve gül pembe olmak üzere pek çok farklı renk seçeneği de sunuyor. Böylelikle tarzınızı yansıtan rengi seçebilirsiniz. Bu kadar fazla renk seçeneğinin sunuluyor olması, genellikle bu tip ürünlerde sık görülen bir durum değil. Bu sebeple de Logitech’i tebrik etmek gerekiyor.

Mouse’umuzun tuşlarına baktığımızda, toplamda 3 tuş olduğunu görüyoruz. İki büyük tuş ve bir de tekerin tuş fonksiyonu. Hepsi de gerçekten tok basış hissine sahip ve çok sessiz çalışıyor.

Mekanik kaydırma tekerleğinin geniş tasarımlı olarak hazırlanması da parmağınızın rahat oturması ve sağlam kontrol açısından güzel düşünülmüş.

Ürün, 1000 dpi değerinde gelişmiş bir sensörle geliyor. Gayet akıcı deneyimler mümkün. Deneyimlerimiz esnasında ahşap zemin, kalın cam zemin, metal zemin gibi farklı zeminlerde yüksek performans elde edebildik. İster evinizde çalışıyor olun, ister ofisinizde, isterseniz de bir kafede. Çoğu zaman bir mousepad kullanmadan da rahatlıkla yol alabilirsiniz.

Ek olarak ürün, kablosuz olarak 10 metre mesafeye kadar sorunsuz çalışabiliyor. Şu an pandemi sürecinde olduğumuzu ve zamanımızın büyük kısmını evlerimizde geçirdiğimizi göz önüne alırsak, bu mouse’u yattığınız yatağınızın zemininde dahi kullanarak bir nevi yattığınız yerden işlemlerinizi halledebilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

