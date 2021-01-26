Mira isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncuyla daha çok sevildi! İşte yanına yakışan isimler

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her bölümü reyting rekorları kıran diziler yeni doğan bebeklerin isimleri üzerinde de oldukça etkili oluyor. Binlerce isim arasından tercih yapmaya çalışan aileler, ekranlarda izledikleri ve sevdikleri karakterlerin adlarını kendi bebeklerine vermeyi tercih edebiliyorlar. Bir dönem yayınlanan Medcezir dizisi de bu etkiye yol açan dizilerden bir tanesi. Bu yüzden dizi başladığı andan itibaren Mira isminin anlamı nedir şeklinde araştırmalar yapılmaya başlanmıştı. İşte Mira ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hoş bir tınısı olan ve çok sayıda isimli kolayca uyum sağlayabilen Mira isminin pek çok farklı anlamı bulunuyor. İsmin en yaygın bilinen hali ise eski Likya kentlerinden bir tanesinin adı olması. Bunun yanı sıra aynı isimle bir kuyruklu yıldız da bulunuyor. Aynı zamanda bu kelime farklı dillerde farklı anlamlara gelebiliyor. İşte farklı dillerdeki anlamlarından birkaçı:

İspanyolca'da "bak"

Rusça'da "dünya"

Farsça'da "emir, bey, komutan"

Slav dillerinde "barış"

Sanskritçe'de "okyanus, limit, deniz"

İbranice'de "sınır"

Arapça'da "tartışma"

Bazı ebeveynler çocuklarına bir isim koyarken bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesine de özen gösteriyor. Mira ismi Kur'an'da Kehf suresinin 22. ayetinde geçiyor. Dolayısıyla böyle bir beklentisi olan aileler, bu ismi rahatlıkla çocuklarına koyabiliyor. Bu ismin toplumda yaygın olarak tercih edilen isimlerden bir tanesi olmasına vesile olan dizi Medcezir dizisi olmuştu. Dizide, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Mira adlı bir karakteri canlandırıyordu. 2013 yılında yayınlanan diziyle ilk olarak en yaygın kız çocuğu isimleri arasında 91. sırada olan bu isim, 2014 yılında 19. sıraya yükselmişti. Ancak dizinin hafızalardaki yerinin azalmasıyla beraber sıralaması da düşmeye başlamıştı. Özellikle 2014 yılında çok sayıda bebeğin isminin Mira koyulduğu biliniyor.