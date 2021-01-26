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Mira isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncuyla daha çok sevildi! İşte yanına yakışan isimler

26.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Mira isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncuyla daha çok sevildi! İşte yanına yakışan isimler

Ailelerin dünyaya getirmeye hazırlandıkları bebekleri için isim seçimi yaparken ekranda izledikleri karakter de oldukça etkili oluyor. Özellikle Medcezir dizisindeki Mira karakterinin ismi de bunlardan bir tanesi. İsmin popülaritesi bu diziyle birlikte arttığı için Mira isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte Mira ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin manası ile analizi...

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her bölümü reyting rekorları kıran diziler yeni doğan bebeklerin isimleri üzerinde de oldukça etkili oluyor. Binlerce isim arasından tercih yapmaya çalışan aileler, ekranlarda izledikleri ve sevdikleri karakterlerin adlarını kendi bebeklerine vermeyi tercih edebiliyorlar. Bir dönem yayınlanan Medcezir dizisi de bu etkiye yol açan dizilerden bir tanesi. Bu yüzden dizi başladığı andan itibaren Mira isminin anlamı nedir şeklinde araştırmalar yapılmaya başlanmıştı. İşte Mira ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hoş bir tınısı olan ve çok sayıda isimli kolayca uyum sağlayabilen Mira isminin pek çok farklı anlamı bulunuyor. İsmin en yaygın bilinen hali ise eski Likya kentlerinden bir tanesinin adı olması. Bunun yanı sıra aynı isimle bir kuyruklu yıldız da bulunuyor. Aynı zamanda bu kelime farklı dillerde farklı anlamlara gelebiliyor. İşte farklı dillerdeki anlamlarından birkaçı:

  • İspanyolca'da "bak"
  • Rusça'da "dünya"
  • Farsça'da "emir, bey, komutan"
  • Slav dillerinde "barış"
  • Sanskritçe'de "okyanus, limit, deniz"
  • İbranice'de "sınır"
  • Arapça'da "tartışma"

Bazı ebeveynler çocuklarına bir isim koyarken bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesine de özen gösteriyor. Mira ismi Kur'an'da Kehf suresinin 22. ayetinde geçiyor. Dolayısıyla böyle bir beklentisi olan aileler, bu ismi rahatlıkla çocuklarına koyabiliyor. Bu ismin toplumda yaygın olarak tercih edilen isimlerden bir tanesi olmasına vesile olan dizi Medcezir dizisi olmuştu. Dizide, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Mira adlı bir karakteri canlandırıyordu. 2013 yılında yayınlanan diziyle ilk olarak en yaygın kız çocuğu isimleri arasında 91. sırada olan bu isim, 2014 yılında 19. sıraya yükselmişti. Ancak dizinin hafızalardaki yerinin azalmasıyla beraber sıralaması da düşmeye başlamıştı. Özellikle 2014 yılında çok sayıda bebeğin isminin Mira koyulduğu biliniyor.

MİRA İSMİNİN ANALİZİ

İsimler anlamlarına ek olarak analiz ile farklı çıkarımlara da yol açabiliyor. Çünkü ismin içerisindeki her bir harf farklı karakteristik özelliklere karşılık geliyor. Böylece ismin analizi yapılarak bu isme sahip olacak kişinin nasıl bir karakter özelliği taşıyacağına dair fikir sahibi de olunabiliyor. Özellikle yeni ebeveynler bu noktaya da dikkat ediyor. İşte bu güzel ismin içerisinde harflerin taşıdığı anlamlar:

  • M: Ticaret ile yakından alakalı, zeki ve başarılı
  • İ: Kırılgan yapıda, duygusal ve hassas
  • R: Sert ve güçlü bir yapıya sahip
  • A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama yetisi gelişmiş, mantıklı düşünmeye eğilimli

Bu isme sahip kişilerin kafalarının ticarete çok iyi çalıştığı biliniyor. Bu nedenle bu kişilerin kendi işlerinin patronları olabilecekleri öngörülüyor. Sert bir mizaca sahip olsalar da oldukça kırılgan bir yapıda oldukları için hassas davranılmaya da ihtiyaç duyabiliyorlar. Girişken yapıları sayesinde çevrelerine enerji saçtıkları biliniyor.

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MİRA İSMİNİN MANASI

Mira ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak TDK'nın güncel Türkçe sözlüğünde bu isme dair anlamları görmek mümkün. Buna göre bu kelime, arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata anlamına geliyor. Kökeni İtalyanca olan bu kelime, isim olarak genellikle kız çocukları için tercih ediliyor. Bir ismin analizi ve anlamının yanı sıra o ismin falına dair çıkarımlar yapmak da mümkün. Böylece bu isme sahip olacak kişinin geleceğine dair yorumlamalar yapılabiliyor.

Özgür yapılarıyla bilinen Miralar yine bu yapıları nedeniyle karşı cinsle olan ilişkilerinde bazı sorunlar yaşayabiliyorlar. Monotonluktan hoşlanmadıkları için bağlanmak da istemiyorlar. Ancak her ne kadar rahatlarına çok düşkün olsalar da karşılarındaki kişinin de beklentilerini ve isteklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Mira isminde bir kişiyle beraber olmak isteyenler için en önemli tüyo ise bu kişiler karşı cinste özellikle neşe ve zeka arıyor. Aynı zamanda bu kişilerden patron olmaları ve kendi işlerini kurmaları beklenebiliyor.

Mira isminin yanına ikinci isim olarak ise Su, Defne, Nil, Nur, Ahu, Esma, Asel, Esila, Ahsen ve Elif isimleri önerilebiliyor.

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