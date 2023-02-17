Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı

100 rekatlık namaz kılınışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Miraç Kandili sebebiyle birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Üç aylardan Recep ayının 27. gecesi olarak idrak edilen Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Miraç Kandili de dahil olmak üzere, diğer kandiller ve dini geceler, akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

Yatsı namazı sonrası 12 rekat hacet namazı kılınmaktadır. Her rek'atte bir Fatiha ve 10 ihlas'ı şerif okunur. Bu namaz 100 rek'at da kılınabilir.

Dolayısıyla, Miraç Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir.

Miraç Kandili namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekmektedir.

İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

Miraç Kandili'nde 100 rekatlık namazın hepsini art arda kılmak gerekmez. Sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir. Yalnız gerektiği takdirde abdest tazelenmelidir.

Bu namazın gece tamamlanamadığı takdirde kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebileceği de belirtilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE 100 REKATLIK NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili'nde namaza şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle. Allahü ekber"

