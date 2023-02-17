HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı

Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı

17.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili'nde 100 rekat namazın nasıl kılınacağı merak konusu oldu. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu özel gün Müslümanlar için önemlidir. Çok sayıda vatandaş bugün camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Peki, Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Miraç Kandili'nde 100 rekatlık namaz kılınışı...

Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı

100 rekatlık namaz kılınışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Miraç Kandili sebebiyle birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. "Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Üç aylardan Recep ayının 27. gecesi olarak idrak edilen Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Miraç Kandili de dahil olmak üzere, diğer kandiller ve dini geceler, akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

Yatsı namazı sonrası 12 rekat hacet namazı kılınmaktadır. Her rek'atte bir Fatiha ve 10 ihlas'ı şerif okunur. Bu namaz 100 rek'at da kılınabilir.

Dolayısıyla, Miraç Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir.

Miraç Kandili namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekmektedir.

İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

Miraç Kandili'nde 100 rekatlık namazın hepsini art arda kılmak gerekmez. Sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir. Yalnız gerektiği takdirde abdest tazelenmelidir.

Bu namazın gece tamamlanamadığı takdirde kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebileceği de belirtilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE 100 REKATLIK NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili'nde namaza şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle. Allahü ekber"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"Hakkındaki iddialar gündem olmuştu! "Derhal görevden el çektirdik"
Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haberEnkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber
248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili 100 rekat namaz

En Çok Okunan Haberler

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.