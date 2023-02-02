Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili'ni geride bıraktık şimdi ise Miraç Kandili için geri sayım başladı. Miraç Kandili mana olarak, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid'i Aksa'dan gökyüzüne yükselmesini ifade ediyor. İslam alemi için en önemli ve mübarek günler arasında yer alan Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peki, Miraç Kandili ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet Miraç Kandili anlam ve önemi nedir?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı takvimine göre Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Bu kapsamda yılın ikinci kandiline sadece 15 gün kaldı.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir.

DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi



