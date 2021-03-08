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Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün?

08.03.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün?

Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep ayının son günlerine yaklaşırken, Müslümanlar tarafından “Miraç Kandili ne zaman?”, “Miraç gecesi hangi gün?” araştırmaları başladı. İslam’da Müslüman vatandaşlar için önemli ibadet günleri arasında yer alan Miraç Kandili ne zaman? Müslüman vatandaşların merak ettiği Miraç gecesi hangi gün?

Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan aylardan Recep ayının son zamanlarına geldiğimiz şu günlerde, birçok Müslüman vatandaşımız tarafından “Miraç Kandili ne zaman?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün?

2021 Miraç Kandili ne zaman?

Kelime anlamı olarak Miraç; göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Hz. Muhammed’in hicretinden 18 ay önce gerçekleşmiştir. Miraç olayı, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecektir.

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Miraç Kandili önemi

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması bulunur. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişini konu edinir. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde kendine yer bulur.

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Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.
İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olur.

Miraç Kandili’nde ne yapılmalı?

Miraç gecesi ve gündüzünde yapılacaklar;

  • Miraç Gecesi; Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur.

  • Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

  • 10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
  • 10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

  • 10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

  • Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

  • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

  • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

  • Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

  • Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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