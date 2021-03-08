Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan aylardan Recep ayının son zamanlarına geldiğimiz şu günlerde, birçok Müslüman vatandaşımız tarafından “Miraç Kandili ne zaman?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman? Miraç gecesi hangi gün?

2021 Miraç Kandili ne zaman?

Kelime anlamı olarak Miraç; göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Hz. Muhammed’in hicretinden 18 ay önce gerçekleşmiştir. Miraç olayı, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecektir.

Miraç Kandili önemi

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması bulunur. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişini konu edinir. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde kendine yer bulur.